港报社评：港大不可包庇违法违规捐款--文汇报3月26日

港大校务委员会昨日召开特别会议，讨论调查戴耀廷捐款风波的报告。经过三小时的会议，并无公布任何结论，校委会表示只是接纳调查为中期报告，并希望审核委员会尽快提交最终报告。

港大作为公帑资助的大学，又是香港具有百年历史、蜚声国际的高等学府，港大校委会对戴耀廷匿名捐款的处理，实在令人难以接受，调查报告的结论完全没回应社会的关切，如何能向公众交代？

港大校委会的报告对匿名捐款的戴耀廷和接受捐款的陈文敏，既不批评也不处分，更有消息指，校委会稍后将讨论陈文敏获荐任副校长事宜。违规捐款收款均不必承担任何责任，涉案者更可能跻身港大领导层之列，更证明港大管理层有心偏袒。戴耀廷是违法乱港＂占中＂的主要搞手，捐款予港大民调捏造民意，为策动＂占中＂煽风点火；陈文敏是戴耀廷的上司，放任戴耀廷长期＂告假＂搞＂占中＂，更打着学术自由的名义，纵容港大学生会散播＂港独＂言论。捐款事件被揭发，戴耀廷、陈文敏本难脱责任，港大校委会不仅不追究，反为二人保驾护航，是何道理？

港大是由公帑营运的培养人才的高等学府，不能成为违法乱港的政治工具。港大校委会对戴耀廷、陈文敏的处理，不合理也不合法。作为民意机构的立法会，应成立独立调查委员会调查事件，让公众看清事件的来龙去脉。廉署更应依法办事，绝不姑息养奸，让违法之人受到应有的制裁。(A04)