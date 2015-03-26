港报社评：港大不可包庇违法违规捐款--文汇报3月26日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
港大校务委员会昨日召开特别会议，讨论调查戴耀廷捐款风波的报告。经过三小时的会议，并无公布任何结论，校委会表示只是接纳调查为中期报告，并希望审核委员会尽快提交最终报告。
港大作为公帑资助的大学，又是香港具有百年历史、蜚声国际的高等学府，港大校委会对戴耀廷匿名捐款的处理，实在令人难以接受，调查报告的结论完全没回应社会的关切，如何能向公众交代？
港大校委会的报告对匿名捐款的戴耀廷和接受捐款的陈文敏，既不批评也不处分，更有消息指，校委会稍后将讨论陈文敏获荐任副校长事宜。违规捐款收款均不必承担任何责任，涉案者更可能跻身港大领导层之列，更证明港大管理层有心偏袒。戴耀廷是违法乱港＂占中＂的主要搞手，捐款予港大民调捏造民意，为策动＂占中＂煽风点火；陈文敏是戴耀廷的上司，放任戴耀廷长期＂告假＂搞＂占中＂，更打着学术自由的名义，纵容港大学生会散播＂港独＂言论。捐款事件被揭发，戴耀廷、陈文敏本难脱责任，港大校委会不仅不追究，反为二人保驾护航，是何道理？
港大是由公帑营运的培养人才的高等学府，不能成为违法乱港的政治工具。港大校委会对戴耀廷、陈文敏的处理，不合理也不合法。作为民意机构的立法会，应成立独立调查委员会调查事件，让公众看清事件的来龙去脉。廉署更应依法办事，绝不姑息养奸，让违法之人受到应有的制裁。(A04)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率