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亚洲 | 2015年 3月 26日 星期四 09:11 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--3月26日

　新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日

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暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 --

暂缓发行 深 慈铭体检 002710 不超过3,700 -- -- 海通证券 --

暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 --

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新股上市:

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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商

3/26 沪 九华旅游 2,768 12.08 20.47 国元证券

3/26 沪 北部湾旅 5,406 5.03 21.33 国海证券

3/26 深　 中泰股份 2,000　 14.73 18.09 湘财证券

　　注: 1.本表包括新股发行及上市。 　　 2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦; 审校 张喜良)
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