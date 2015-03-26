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亚洲 | 2015年 3月 26日 星期四 10:38 BJT

中国航运：三大船运公司或在不利市况下实现盈利，政府补贴护航

这些补贴源自2013年政府的一项措施，当时政府将旧船报废的现金补贴由每吨位1,000元人民币提高至1,500元。政策的目的在于加快船只的更新，目前只准备执行到2015年底，但中国政府已经暗示，将继续提供支持，并不愿意坐视大型船厂倒闭。

同中国企业的利润情况相反，贸易活动呈现放缓，其中很大程度是由于国内需求减弱。这进而拖累波罗的海交易所主要船运指数在2月跌至纪录低点。

中国远洋在1月表示，2014年净利至少达到3.5亿元，为四年高点。该公司通过将资产售予母公司从而扭亏为盈，在去年免于摘牌。

长江证券一位分析师在1月报告中称，如果没有至少13.8亿元的补贴，再扣除向母公司出售上海一处酒店股份以及船厂等其它因素，中国远洋2014年本来应录得约5亿元人民币亏损。

与之类似，中海发展在2014年获得4.56亿元补贴，扣除补贴后也可能亏损约1.56亿元。该公司将在周五公布财报。

该公司在1月时表示，将录得净利约3亿元，其兄弟公司中海集运也预计2014年扭亏为盈。(完)

(编译 王丽鑫/郑茵 审校 张荻/杜明霞)
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