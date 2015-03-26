国际油市：伊朗海上储油3,000万桶，期待制裁放松并恢复出口--消息

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透伦敦/新加坡3月25日 - 油轮市场消息人士称，在西方制裁措施继续限制伊朗石油出口的情况下，该国用超级油轮储存了至少3,000万桶石油。世界大国正试图在月底之前与伊朗达成框架协议；如果伊朗同意限制核计划，国际方面就可放松对伊制裁。
自2012年起制裁措施导致伊朗石油出口下降一半，至略高于100万桶/日，这使伊朗经济受到冲击。
伊朗石油出口上升可能将给低迷的全球油价带来更大压力。
伊朗主要用伊朗国家油轮公司(NITC)的油轮在海上储存未售出的石油。
一名业内消息人士称，NITC的15艘超大型油轮(VLCC)已用于海上储油，每艘装载量200万桶。
油轮经纪公司E.A. Gibson亦估计，NITC有15艘超级油轮用于海上储油，这个数量自2月初以来没有变化。
伊朗海上储油于去年9月达到顶峰，当时动用了18艘NITC的油轮。Gibson估计，这个数字自今年年初以来一直没有跌到14艘以下。
“伊朗希望尽快恢复石油出口，最近的油价挫跌已严重影响到该国本已有限的原油出口能力，”Gibson表示。(完) (编译 王颖；审校 杜明霞)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率