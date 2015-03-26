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亚洲 | 2015年 3月 26日 星期四 09:17 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--3月26日

（欲浏览《中国债券市场每日交易备忘》，请点选 ）  
   
     
    
           
    --3/27      规模以上工业企业利润               1-2月
    --3/31      中国国际收支平衡表（正式数）
                中国国际投资头寸表（正式数）
                中国外债数据（正式数）      2014年四季度
                中国货物和服务贸易                   2月          
    
      
    --中国银行间市场将对境外投资者进一步放开，包括QFII和RQFII，获准进入机构的投
资额度将由此前的审批制转为备案制，可投资范围也将扩大至更多品种。 
    --中国国务院总理李克强周三主持召开国务院常务会议，要继续加大国企国资改革力度
，加快国有资本投资公司、运营公司试点。创新商业模式，增强国有企业活力，提升利润率
，促进税收增加。 
    --中国银监会发布银行业监管统计月度指标显示，截至今年2月末，银行业金融机构总
资产170.84万亿元人民币，同比增长12.5%；总负债为158.16万亿元，同比增长12%。 
(完)       
        
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