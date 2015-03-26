版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 26日 星期四 09:17 BJT

《汇市简讯》美元/日圆早盘下跌，延续近期跌势

0101GMT
    
    * 美元兑日圆从119.57跌至119.35，该货币对每天都略微下滑
    * 支撑位仍在19.20-25左右，之后向下存在买兴，见到日本基金买盘
    * 在119.20下方有一些停止单，在119.00下方也有停止单
    * 试图远离一目均衡日线基准线切入位120.17及小时线云区19.67-69
？
    * 119.00下方的100日移动均线切入位118.85存在支撑，每日云区在1
18.28-49
    (完)
          
      
    全球汇市简讯      英文汇市简讯页面      
    全球汇市报导         汇市技术面解析    
    所有外汇新闻        汇率路透调查       
    美加经济指标预测   欧洲经济指标预测    
    指标利率一览      澳元、新西兰元报导    
    英镑报导             台币报导              
    人民币报导           韩元报导              
    南非兰特报导       
    亚洲盘现汇报价         欧洲盘现汇报价          
    纽约盘现汇报价         全部现汇报价             

 (编译 李爽  审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐