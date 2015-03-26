美国经济：亚特兰大联储预测模型显示第一季GDP增长几近停滞

路透纽约3月25日 - 美国亚特兰大联邦储备银行的一个预测模型周三显示，美国经济在第一季几乎没有增长。在此之前，美国公布2月耐久财(耐用品)订单意外大幅下降1.4%。

亚特兰大联储的经济增长预测模型GDPNow最近引起交易商关注，因为该模型预计美国国内生产总值(GDP)增长0.2%，低于3月17日的预估0.3%，远低于很多经济学家的预期。

“在今天美国统计局公布的耐久财订单数据初步报告后，模型显示实际设备投资和实际库存投资均小幅下降，”亚特兰大联储在其网站上公布最新数据时表示。

GDPNow预测GDP数据所使用的方法和联邦政府下属经济分析局类似。

GDPNow的最新数据远低于华尔街顶级银行的预估，后者的分析师在令人失望的耐久财订单数据出炉后，下调了第一季GDP预估。

美国耐久财订单图表：link.reuters.com/baf65v

美国耐久财订单与GDP对比图：link.reuters.com/mar98s

亚特兰大联储GDPNow模型：here

此前，高盛将今年第一度美国GDP增长环比年率预估由2.0%下调至1.8%，摩根大通和巴克莱也分别下调至1.5%和1.2%。