美国经济：亚特兰大联储预测模型显示第一季GDP增长几近停滞

南非汇市：兰特上涨，因美元走软
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透纽约3月25日 - 美国亚特兰大联邦储备银行的一个预测模型周三显示，美国经济在第一季几乎没有增长。在此之前，美国公布2月耐久财(耐用品)订单意外大幅下降1.4%。
亚特兰大联储的经济增长预测模型GDPNow最近引起交易商关注，因为该模型预计美国国内生产总值(GDP)增长0.2%，低于3月17日的预估0.3%，远低于很多经济学家的预期。
“在今天美国统计局公布的耐久财订单数据初步报告后，模型显示实际设备投资和实际库存投资均小幅下降，”亚特兰大联储在其网站上公布最新数据时表示。
GDPNow预测GDP数据所使用的方法和联邦政府下属经济分析局类似。
GDPNow的最新数据远低于华尔街顶级银行的预估，后者的分析师在令人失望的耐久财订单数据出炉后，下调了第一季GDP预估。
美国耐久财订单图表：link.reuters.com/baf65v
美国耐久财订单与GDP对比图：link.reuters.com/mar98s
亚特兰大联储GDPNow模型：here
此前，高盛将今年第一度美国GDP增长环比年率预估由2.0%下调至1.8%，摩根大通和巴克莱也分别下调至1.5%和1.2%。
美国政府将在周五1230GMT公布第四季GDP终值，接受路透调查的71位分析师预计GDP增长环比年率将由2.2%上修至2.4%。(完) (编译 秦德兴; 审校 徐文焰)
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
旧金山联储总裁威廉姆斯 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。