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亚洲 | 2015年 3月 26日 星期四 09:25 BJT

《交易视点》台债104/6追价审慎，留意央行总裁谈话--永丰金证券

路透台北3月26日 - 台湾永丰金证券最新债市日评认为，受美债利率下跌带动，104/6殖利率上日收在1.0%关卡以下，不过市场对追价抱持审慎态度。

至于央行即将召开首季理监事会议，应留意总裁彭淮南对未来物价走势的看法。市场预期台湾没有逆势调高利率的本钱，且油价处于低档，因此低通膨将维持一段时间，有利于债市殖利率缓跌。

五年券104/6期 区间预估在0.95-1.05%；10年券104/5期 区间则暂看在1.52-1.62%。(完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
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