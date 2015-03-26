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亚洲 | 2015年 3月 26日 星期四 09:28 BJT

中信期货：中国期指短线休整，持仓连续下降

以下内容节选自3月26日的《期货日报》：

最近两天期指振荡加剧，盘中连续出现V型走势，但是最终尾盘均没能守住反弹格局，导致连续两天出现温和调整。总持仓也连续两天减仓，市场心态较为谨慎。但是基差略微扩大，技术上5日均线仍呈现较强支撑，市场似乎也缺乏深度回调的意愿。

　　资金撤离略微拖累上攻。期指总持仓自3月16日刷新历史纪录259514手后，持仓逐渐下降。虽然面临上周五交割和本周一资金重新回流的巨大波动，但最近7个交易日期指整体持仓趋势依旧向下。这7个交易日中有4天收阳，3天收阴，整体涨幅达到6.2％。这似乎违背了资金撤离可能拖累上攻的走势原则，但这种拖累作用依旧存在，只是拖累力度较弱。

从总持仓角度看，由于资金谨慎心态还没有改变，预计市场还需要振荡休整。但总持仓仍维持24万手以上的高位，对市场支撑依旧较强。如果后期资金重新回流，总持仓仍存在再度刷新历史新高的可能，这对维持上行格局有利。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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