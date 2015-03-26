中信期货：中国期指短线休整，持仓连续下降

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
以下内容节选自3月26日的《期货日报》：
最近两天期指振荡加剧，盘中连续出现V型走势，但是最终尾盘均没能守住反弹格局，导致连续两天出现温和调整。总持仓也连续两天减仓，市场心态较为谨慎。但是基差略微扩大，技术上5日均线仍呈现较强支撑，市场似乎也缺乏深度回调的意愿。
资金撤离略微拖累上攻。期指总持仓自3月16日刷新历史纪录259514手后，持仓逐渐下降。虽然面临上周五交割和本周一资金重新回流的巨大波动，但最近7个交易日期指整体持仓趋势依旧向下。这7个交易日中有4天收阳，3天收阴，整体涨幅达到6.2％。这似乎违背了资金撤离可能拖累上攻的走势原则，但这种拖累作用依旧存在，只是拖累力度较弱。
从总持仓角度看，由于资金谨慎心态还没有改变，预计市场还需要振荡休整。但总持仓仍维持24万手以上的高位，对市场支撑依旧较强。如果后期资金重新回流，总持仓仍存在再度刷新历史新高的可能，这对维持上行格局有利。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率