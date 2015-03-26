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亚洲 | 2015年 3月 26日 星期四 09:36 BJT

金鹏期货：东北新豆上市提速，连豆跌势或加快

以下内容节选自3月26日的《期货日报》：

受国内大豆产区现货市场下跌影响，大豆期货春节后稳步低走，新低屡现，下跌幅度达300元/吨之多。展望后市，国产大豆上市速度有望加快，而需求难见起色，大豆期货仍有下跌空间。 　　

春节前，政府取消了实施数年的大豆临时收储政策，改为实施目标价格补贴政策，导致大豆市场价格大幅低于去年。而农民和贸易商对新政策不够了解，面对低迷的价格，豆农大多惜售，捂豆待涨，大豆收购进度明显放慢。据统计，截至3月20日，内蒙古、黑龙江等5个大豆主产区各类粮食企业累计收购新产大豆191万吨，比上年同期减少335万吨。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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