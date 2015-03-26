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亚洲 | 2015年 3月 26日 星期四 09:36 BJT

国信期货：大连铁矿石期货易跌难涨，环保监管发力致需求减弱

以下内容节选自3月26日的《期货日报》：

　　环保成为近期政府关注的焦点问题。3月下旬，政府表示将对京津冀地区进行大气污染专项检查，要严肃查处违法行为。有关消息称，四川和山东等地区的部分钢厂可能关闭部分高炉。

　　相比以前，目前政府对环境治理的态度坚决，钢铁等高污染行业一旦违规，将受到严厉处罚。这意味着后期钢铁产量将下降，钢材市场将受到支撑，但铁矿石和焦煤、焦炭等原材料的需求将因此而缩水。

铁矿石市场持续供过于求，普氏62%铁矿石价格指数跌破60美元/吨重要支撑位后，快速下行，3月下旬最低触及55美元/吨，并在此低位盘整3日，24日小幅反弹至56美元/吨。总体来看，国内铁矿石市场供过于求的局面将加剧，铁矿石价格易跌难涨。(完)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

详情请点选链接：here (整理 路透中文部)
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