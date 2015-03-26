期货日报：郑商所动力煤期货“杀跌”氛围较浓，短期内延续弱势

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
以下内容节选自3月26日的《期货日报》：
在动力煤需求疲软、煤企主动降价的氛围下，近期动力煤期货市场做空积极性高涨，主力1505合约屡创新低，日前已经跌破440元/吨整数关口。由于海外矿商也开始主动大幅下调进口煤报价，预计创新低的动力煤期货短期内仍将延续下跌趋势。
3月以来，国内长江流域雨水充沛，累计降水量较常年偏多50%—80%，南方水电开始提前发力。从季度降水概率预测来看，今年夏季我国南方地区降水形势将接近正常水平，因此预计2015年我国水电将继续保持增长态势。另一方面，今年国家大力推进环保、电改等方面的改革，将进一步加快国内水电、核电、太阳能、风电等清洁能源的发展，压缩火力发电的份额，进而对煤炭需求构成更大冲击。未来几年，我国煤炭需求恐怕很难大幅增加。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率