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亚洲 | 2015年 3月 26日 星期四 09:39 BJT

期货日报：郑商所动力煤期货“杀跌”氛围较浓，短期内延续弱势

以下内容节选自3月26日的《期货日报》：

在动力煤需求疲软、煤企主动降价的氛围下，近期动力煤期货市场做空积极性高涨，主力1505合约屡创新低，日前已经跌破440元/吨整数关口。由于海外矿商也开始主动大幅下调进口煤报价，预计创新低的动力煤期货短期内仍将延续下跌趋势。

　　3月以来，国内长江流域雨水充沛，累计降水量较常年偏多50%—80%，南方水电开始提前发力。从季度降水概率预测来看，今年夏季我国南方地区降水形势将接近正常水平，因此预计2015年我国水电将继续保持增长态势。另一方面，今年国家大力推进环保、电改等方面的改革，将进一步加快国内水电、核电、太阳能、风电等清洁能源的发展，压缩火力发电的份额，进而对煤炭需求构成更大冲击。未来几年，我国煤炭需求恐怕很难大幅增加。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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