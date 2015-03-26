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亚洲 | 2015年 3月 26日 星期四 09:39 BJT

光大期货：大商所鸡蛋期现价差快速回归，节日消费提供的利多支撑有限

以下内容节选自3月26日的《期货日报》：

周三，鸡蛋5月合约放量增仓，期价跌停收盘。养殖企业在期现价差过大的套保利润刺激下，积极入市，5月蛋价上演惊魂一跳。在5月合约快速下跌的影响下，9月合约跟随下行。截至收盘，1505及1509合约分别下跌4.89%及3.06%。

　　2月全国蛋鸡总存栏下降，老鸡淘汰增加，养殖户新鸡补栏积极性下降。与1月数据相比，2月蛋鸡市场供应稳中趋降。需要注意的是，2月鸡蛋现货市场中鸡龄结构更为合理，其中2月新鸡开产快速增加，鸡蛋短期供应较为充裕。消费市场中，春节过后鸡蛋消费明显下降。贸易商普遍预期，在蛋价下行趋势中，清明节日消费对鸡蛋现货价格提供的利多支撑较为有限。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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