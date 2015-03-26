《国际主要央行公开市场操作一览》--3月26日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透上海3月26日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)向2006年来首次升息又迈进一步，但下调了成长和通胀预估，暗示并不急于将借贷成本推升至更为正常的水平。FED在3月18日的政策声明中放弃了升息时将“保持耐心”的措辞，进一步提升了在未来数月升息的可能性，不过对经济复苏力度持谨慎态度。
欧洲央行1月宣布一项印钞购买公债的计划，将向孱弱不振的欧元区经济注资逾万亿欧元，为振兴经济进行最后一搏，在公开市场则继续通过反向交易方式投放流动性。3月该央行和欧元区成员国央行已经开始根据量化宽松计划购买公债。
去年10月末日本央行进一步扩大其大规模货币放松政策，决定加快扩大基础货币的速度，至每年80万亿(兆)日圆(7,260亿美元)左右。之前年度目标为60-70万亿日圆；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。
**美国**
以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:
操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率
--------------------------------------------------
3/25 隔夜逆回购 -653.89 0.05%
3/24 隔夜逆回购 -601.15 0.05%
3/23 隔夜逆回购 -995.72 0.05%
3/20 三天逆回购 -912.07 0.05%
3/19 隔夜逆回购 -831.08 0.05%
3/19 14天逆回购 -750.00 0.09%
《本周主要新闻》
--美联储副主席费舍尔表示，外界“广泛预期”美联储今年将开始升息，不过政策路径仍不确定，似乎为未来不太明朗的前景埋下伏笔。他表示升息可能是在“6月或9月、甚至更晚或在这两个月之间”
**欧洲**
欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:
操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率
----------------------------------------------------------------
3/25 91天期反向交易 193.302 0
3/24 七天期反向交易 1,205.076 0.05%(固定利率)
《本周主要新闻》
--欧洲央行总裁德拉吉表示，近期的数据显示成长正在积聚动能；预计未来几个月欧元区通胀将保持在很低的水平，甚至会跌至负值区域，通胀率预计将在年底前开始逐步回升。
--欧洲央行(ECB)管理委员会委员利卡宁周三表示，即便欧洲央行(ECB)的政策行动对欧元区经济产生了明显的正面影响，成员国仍需要进行结构性改革以支持经济复苏。
**日本**
以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:
日本央行活期账户余额(10亿日圆)
---------------------------------------
周三 196,870
上周三 188,760
---------------------------------------
当期变化 +8,110
金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。
日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。
《本周主要新闻》
--日本央行总裁黑田东彦表示，缩减资产购买是结束该行大规模刺激举措的一个选项。但他再次强调，现在讨论结束量化宽松(QE)的时间、方法和手段还为时尚早。
--日本央行2月政策会议记录显示，许多央行委员维持日本通胀率将在下一财年加速升向目标的观点，而参加会议的政府官员不再要求“尽早”实现通胀目标，暗示央行不应急于加快通胀。
**台湾**
台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率继续持稳于0.93%。
《本周主要新闻》
--台湾央行周三公布，共发行2,282.5亿台币存单。与当日存单到期金额2,280.5亿台币相较，存单发行余额增2亿台币。
--台湾央行周二公布，共发行5,643亿台币存单。与当日存单到期金额5,644亿台币相较，存单发行余额减1亿台币。
--台湾央行周一公布，共发行625亿台币存单。与当日存单到期金额626亿台币相较，存单发行余额减1亿台币。 (完)
如欲提取相关新闻,请在下列代码上按左鼠键两次
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率