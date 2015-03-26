《国际主要央行公开市场操作一览》--3月26日

路透上海3月26日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)向2006年来首次升息又迈进一步，但下调了成长和通胀预估，暗示并不急于将借贷成本推升至更为正常的水平。FED在3月18日的政策声明中放弃了升息时将“保持耐心”的措辞，进一步提升了在未来数月升息的可能性，不过对经济复苏力度持谨慎态度。

欧洲央行1月宣布一项印钞购买公债的计划，将向孱弱不振的欧元区经济注资逾万亿欧元，为振兴经济进行最后一搏，在公开市场则继续通过反向交易方式投放流动性。3月该央行和欧元区成员国央行已经开始根据量化宽松计划购买公债。

去年10月末日本央行进一步扩大其大规模货币放松政策，决定加快扩大基础货币的速度，至每年80万亿(兆)日圆(7,260亿美元)左右。之前年度目标为60-70万亿日圆；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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3/25 隔夜逆回购 -653.89 0.05%

3/24 隔夜逆回购 -601.15 0.05%

3/23 隔夜逆回购 -995.72 0.05%

3/20 三天逆回购 -912.07 0.05%

3/19 隔夜逆回购 -831.08 0.05%

3/19 14天逆回购 -750.00 0.09%

《本周主要新闻》

--美联储副主席费舍尔表示，外界“广泛预期”美联储今年将开始升息，不过政策路径仍不确定，似乎为未来不太明朗的前景埋下伏笔。他表示升息可能是在“6月或9月、甚至更晚或在这两个月之间”

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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3/25 91天期反向交易 193.302 0

3/24 七天期反向交易 1,205.076 0.05%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行总裁德拉吉表示，近期的数据显示成长正在积聚动能；预计未来几个月欧元区通胀将保持在很低的水平，甚至会跌至负值区域，通胀率预计将在年底前开始逐步回升。

--欧洲央行(ECB)管理委员会委员利卡宁周三表示，即便欧洲央行(ECB)的政策行动对欧元区经济产生了明显的正面影响，成员国仍需要进行结构性改革以支持经济复苏。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 196,870

上周三 188,760

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当期变化 +8,110

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行总裁黑田东彦表示，缩减资产购买是结束该行大规模刺激举措的一个选项。但他再次强调，现在讨论结束量化宽松(QE)的时间、方法和手段还为时尚早。

--日本央行2月政策会议记录显示，许多央行委员维持日本通胀率将在下一财年加速升向目标的观点，而参加会议的政府官员不再要求“尽早”实现通胀目标，暗示央行不应急于加快通胀。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率继续持稳于0.93%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布，共发行2,282.5亿台币存单。与当日存单到期金额2,280.5亿台币相较，存单发行余额增2亿台币。

--台湾央行周二公布，共发行5,643亿台币存单。与当日存单到期金额5,644亿台币相较，存单发行余额减1亿台币。

--台湾央行周一公布，共发行625亿台币存单。与当日存单到期金额626亿台币相较，存单发行余额减1亿台币。 (完)