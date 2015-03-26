版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 27日 星期五 07:17 BJT

****主要国家经济指标预测--3月27日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                        　公布时段      预估值       前值
    
    3月26日(四) 
    2330  日本所有家庭支出(较前月)                       2月       +0.5%       -0.3%
                      (较上年同期)                                 -3.2%       -5.1%
    2330  日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)    2月       +2.1%       +2.2%
              全国整体CPI                                            --        +2.4%
              东京地区核心CPI(较上年同期)                3月       +2.2%       +2.2%
              东京地区整体CPI                                        --        +2.3%
    2330  日本求才求职比                                 2月        1.15        1.14
              失业率                                                3.5%        3.6%
    2350  日本零售销售(较上年同期)                       2月       -1.5%       -2.0% 
    
    
    3月27日(五)
    0005  英国GfK消费者信心指数                          3月          正2        正1
    0700  英国Nationwide房价指数(较前月)                 3月          --       -0.1%
                            (较上年同期)                              --       +5.7%
    0700  德国进口物价(较前月)                           2月        +0.7%      -0.8%
                      (较上年同期)                                  -3.5%      -4.4%
    0745  法国消费者信心指数                             3月         正93       正92
    0900  意大利工业订单(经季节调整，较前月)             1月          --      +4.50%
                       (未经季节调整，较上年同期)                     --      +5.80%
    0900  意大利工业销售(经季节调整，较前月)             1月          --      +1.40%
                       (未经季节调整，较上年同期)                     --      +0.90%
    1000  意大利经季节调整零售销售(较前月)               1月          --       -0.2%
               未经季节调整零售销售(较上年同期)                       --       +0.1%
    1230  美国企业获利                            第四季初值        +1.0%      +4.7%
    1230  美国实质GDP环比年率                     第四季终值        +2.4%      +2.2%
              GDP最终销售                                           +2.2%      +2.1%
              GDP消费支出                                             --       +4.2%
              GDP隐性平减指数                                       +0.1%      +0.1%
              核心PCE物价指数                                       +1.1%      +1.1%
              个人消费支出(PCE)物价指数                             -0.4%      -0.4%
    1400  美国路透/密西根大学消费者信心指数          3月终值         92.0       91.2
                                   现况指数                         103.5      103.0
                                   预期指数                          84.0       83.7
        
     
   附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                           公布时段       现值      预估值 
    
    3月26日(四)
    0700  德国Gfk消费者信心指数                          4月          10.0       9.8        
    0745  法国国内生产总值(GDP)(较上季)           第四季修正值       +0.1%     +0.1%      
    0900  欧元区M3货供额(较上年同期)                     2月         +4.0%     +4.3%      
                  民间贷款                                           -0.1%     +0.1%      
                  M3三个月移动平均年增长率                           +3.8%       --       
    0930  英国零售销售(较上月)                           2月         +0.7%     +0.4%      
                     (较上年同期)                                    +5.7%     +4.7%      
             扣除能源的零售销售(较上月)                              +0.7%     +0.4%      
                               (较上年同期)                          +5.1%     +4.2%      
    1100  英国工业联盟(CBI)零售销售差值                  3月          正18      正15      
    1230  美国一周初请失业金人数(万人)             3月21日当周        28.2      29.0      
               四周均值(万人)                                         29.7       --      
               续请失业金人数(万人)                3月14日当周       241.6     240.3     
    1345  美国Markit综合采购经理人指数(PMI)          3月初值          58.5      57.0     
                    服务业PMI                                         58.6       --      
    1500  美国堪萨斯联储综合指数                        3月            负4       --      
                        制造业指数                                     负2       -- 
    (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐