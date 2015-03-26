主要国家经济指标预测--3月27日****

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月26日(四) 2330 日本所有家庭支出(较前月) 2月 +0.5% -0.3% (较上年同期) -3.2% -5.1% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 2月 +2.1% +2.2% 全国整体CPI -- +2.4% 东京地区核心CPI(较上年同期) 3月 +2.2% +2.2% 东京地区整体CPI -- +2.3% 2330 日本求才求职比 2月 1.15 1.14 失业率 3.5% 3.6% 2350 日本零售销售(较上年同期) 2月 -1.5% -2.0% 3月27日(五) 0005 英国GfK消费者信心指数 3月 正2 正1 0700 英国Nationwide房价指数(较前月) 3月 -- -0.1% (较上年同期) -- +5.7% 0700 德国进口物价(较前月) 2月 +0.7% -0.8% (较上年同期) -3.5% -4.4% 0745 法国消费者信心指数 3月 正93 正92 0900 意大利工业订单(经季节调整，较前月) 1月 -- +4.50% (未经季节调整，较上年同期) -- +5.80% 0900 意大利工业销售(经季节调整，较前月) 1月 -- +1.40% (未经季节调整，较上年同期) -- +0.90% 1000 意大利经季节调整零售销售(较前月) 1月 -- -0.2% 未经季节调整零售销售(较上年同期) -- +0.1% 1230 美国企业获利 第四季初值 +1.0% +4.7% 1230 美国实质GDP环比年率 第四季终值 +2.4% +2.2% GDP最终销售 +2.2% +2.1% GDP消费支出 -- +4.2% GDP隐性平减指数 +0.1% +0.1% 核心PCE物价指数 +1.1% +1.1% 个人消费支出(PCE)物价指数 -0.4% -0.4% 1400 美国路透/密西根大学消费者信心指数 3月终值 92.0 91.2 现况指数 103.5 103.0 预期指数 84.0 83.7 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 3月26日(四) 0700 德国Gfk消费者信心指数 4月 10.0 9.8 0745 法国国内生产总值(GDP)(较上季) 第四季修正值 +0.1% +0.1% 0900 欧元区M3货供额(较上年同期) 2月 +4.0% +4.3% 民间贷款 -0.1% +0.1% M3三个月移动平均年增长率 +3.8% -- 0930 英国零售销售(较上月) 2月 +0.7% +0.4% (较上年同期) +5.7% +4.7% 扣除能源的零售销售(较上月) +0.7% +0.4% (较上年同期) +5.1% +4.2% 1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 3月 正18 正15 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 3月21日当周 28.2 29.0 四周均值(万人) 29.7 -- 续请失业金人数(万人) 3月14日当周 241.6 240.3 1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 3月初值 58.5 57.0 服务业PMI 58.6 -- 1500 美国堪萨斯联储综合指数 3月 负4 -- 制造业指数 负2 -- (完)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率