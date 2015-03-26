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货币新闻 | 2015年 3月 26日 星期四 10:02 BJT

芝加哥期市：小麦期货三日来首次上涨，但降雨预报限制涨幅

农业气象学家称，预计美国大平原小麦种植区将有零星阵雨，但是最为干旱的堪萨斯州
和俄克拉荷马州可能无缘降水。
    
    南美收成继续令大豆价格承压。巴西分析机构Agroconsult将巴西大豆产量预期上调至9
,580万吨，上月预期为9,470万吨。
        
    美国农业部定于下周二公布种植意向报告。路透调查称，该报告可能会显示美国农户减
少玉米播种面积，增加了大豆种植面积，以期望有更好的获利。

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      合约               价格     变动   涨跌%     两日       30日   RSI
                                                   涨跌%    移动均值
    CBOT小麦           519.75     0.75  +0.14%    -2.67%     509.69   53
    CBOT玉米           394.50    -0.50  -0.13%    +1.09%     388.29   67
    CBOT大豆           976.00    -2.75  -0.28%    -0.76%     991.93   50
    CBOT稻米           $10.97    $0.01  +0.09%    -0.54%     $10.77   63
    美国原油           $49.67    $0.46  +0.93%    +4.55%     $48.82   66
    汇率
    欧元/美元          $1.098   $0.005  +0.49%    +0.29%
    美元/澳元           0.783   -0.004  -0.51%    -0.58%(完)
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 王丽鑫/刘秀红；审校 王兴亚/张涛)
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