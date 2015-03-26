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货币新闻 | 2015年 3月 26日 星期四 10:30 BJT

《KEMP专栏》创纪录的交通流量正推升美国燃油需求

石油输出国组织(OPEC)一海湾成员国资深代表周二向路透表示，全球石油需求强于预期，应会支撑油价未来两个月持于每桶约55-60美元，尽管有迹象显示美国供应过剩状况加剧。

“全球需求增长无疑比预期强劲很多。12月、1月、尤其是2月都超过了预期，”该代表称。交通数据似乎证实，需求增幅确实远高于以往。

美国联邦运输统计局数据显示，美国汽车及卡车每天消耗约1,100万桶汽油及柴油，相当于全球每天石油用量的大约八分之一。

美国道路交通流量状况对全球石油需求构成最大单一影响，而目前数据均显示消费将持续增加。(完)

(译文审校 徐文焰/张若琪/许娜)
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