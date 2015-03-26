台湾债市：五年债殖利率盘初小弹后陷入整理，观望央行会议结论

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透台北3月26日 - 台湾五年公债104/6期 发行前交易殖利率周四盘初小幅走高后陷入整理，成交量明显萎缩，先行反应昨晚美债偏弱走势；交易商观望等待下午央行理监事会议后的总裁发言内容。
交易人士表示，依据央行总裁彭淮南先前在立法院提及，台湾货币政策不一定跟随美国，在市场预期已普遍将美联储(Fed)升息时点推迟到9月来看，台湾今年升息的机率应该很低。
〞我觉得总裁应该会留很大弹性，这一、两季不会动利率。〞一位证券商交易主管说。
路透调查显示，台湾央行周四预料将连续15季维持利率不变，因经济成长平缓，而通膨也没有走高的疑虑。路透访谈16家金融机构分析师，全数预估本次的理监事会议中，央行将维持重贴现率在1.875%不变。
指标公债今日预估主要交投区间：
* 五年公债104/6 ：0.98-1.01%
* 10年公债104/5 ：1.53-1.55%
以下为最新相关报导连结：
--《综述》美国2月耐久财订单下滑，预示第一季经济增长恐疲软
--路透调查：全球公债收益率预期被下调，因通胀仍处于低位
--美国债市：美国公债收益率上涨，此前五年期公债标售需求疲弱 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率