版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 26日 星期四 09:54 BJT

台湾债市：五年债殖利率盘初小弹后陷入整理，观望央行会议结论

路透台北3月26日 - 台湾五年公债104/6期 发行前交易殖利率周四盘初小幅走高后陷入整理，成交量明显萎缩，先行反应昨晚美债偏弱走势；交易商观望等待下午央行理监事会议后的总裁发言内容。

交易人士表示，依据央行总裁彭淮南先前在立法院提及，台湾货币政策不一定跟随美国，在市场预期已普遍将美联储(Fed)升息时点推迟到9月来看，台湾今年升息的机率应该很低。

〞我觉得总裁应该会留很大弹性，这一、两季不会动利率。〞一位证券商交易主管说。

路透调查显示，台湾央行周四预料将连续15季维持利率不变，因经济成长平缓，而通膨也没有走高的疑虑。路透访谈16家金融机构分析师，全数预估本次的理监事会议中，央行将维持重贴现率在1.875%不变。

指标公债今日预估主要交投区间：

* 五年公债104/6 ：0.98-1.01%

* 10年公债104/5 ：1.53-1.55%

以下为最新相关报导连结：

--《综述》美国2月耐久财订单下滑，预示第一季经济增长恐疲软

--路透调查：全球公债收益率预期被下调，因通胀仍处于低位

--美国债市：美国公债收益率上涨，此前五年期公债标售需求疲弱 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐