中国个股：中石化油服公司海外合约缩水，着眼收购

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
焦方正向记者表示，国内外石油公司大多减少了勘探和生产资本支出，这对该公司构成了严峻挑战。
该公司净获利大增19倍，至12亿元人民币，主要得益于重大资产重组带来的一次性利得。此次重组涉及母公司向其注入油田服务资产。
和其他许多油田服务公司一样，中石化油服也因其母公司和中国石油天然气股份有限公司 等大型国有石油企业减少上游投资而受到打击。
这些大型国有石油巨头之所以减少投资，一方面是因为政府对该行业展开反腐调查，另一方面是因为国际油价自去年6月以来几乎腰斩。中国石化本周表示，今年其上游投资将减少15%，至682亿元人民币。
像安东油田服务 、海隆控股 和宏华集团 这样的中国私人控股油田服务公司，其股价在过去12个月内已大跌50%-70%。
焦方正说，中石化油服受益于中国石化在页岩气生产方面的支出增加。他指出，中国石化计划今年在页岩气开发方面支出128亿元人民币，高于2014年的110亿元。(完) (编译 王颖/汪红英；审校 屈桂娟/徐文焰)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率