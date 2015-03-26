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亚洲 | 2015年 3月 26日 星期四 11:18 BJT

中国个股：中石化油服公司海外合约缩水，着眼收购

焦方正向记者表示，国内外石油公司大多减少了勘探和生产资本支出，这对该公司构成了严峻挑战。

该公司净获利大增19倍，至12亿元人民币，主要得益于重大资产重组带来的一次性利得。此次重组涉及母公司向其注入油田服务资产。

和其他许多油田服务公司一样，中石化油服也因其母公司和中国石油天然气股份有限公司 等大型国有石油企业减少上游投资而受到打击。

这些大型国有石油巨头之所以减少投资，一方面是因为政府对该行业展开反腐调查，另一方面是因为国际油价自去年6月以来几乎腰斩。中国石化本周表示，今年其上游投资将减少15%，至682亿元人民币。

像安东油田服务 、海隆控股 和宏华集团 这样的中国私人控股油田服务公司，其股价在过去12个月内已大跌50%-70%。

焦方正说，中石化油服受益于中国石化在页岩气生产方面的支出增加。他指出，中国石化计划今年在页岩气开发方面支出128亿元人民币，高于2014年的110亿元。(完) (编译 王颖/汪红英；审校 屈桂娟/徐文焰)
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