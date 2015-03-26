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亚洲 | 2015年 3月 26日 星期四 15:07 BJT

表格：外资及陆资在台股卖超115.60亿台币，连三日卖超共157.68亿台币

路透台北3月26日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股卖超115.60亿台币，连续三日卖超合计157.68亿台币；上交易日为卖超33.06亿台币。

三大法人今日合计卖超125.87亿台币，上交易日修正后为卖超63.05亿台币。

以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：

日期 外资及陆资 自营商(避险) 自营商(自行) 投信 合计

3/26 -115.60 +11.50 -3.52 -18.25 -125.87

3/25 -33.06 -11.64 -5.22 -13.12r -63.05r

3/24 -9.02r +3.86 -0.69 -11.44r -17.29r

3/23 +20.28 +9.57 +1.32 -7.55r +23.62r

3/20 -9.32 -0.04 +2.71 -5.97r -12.61r

3/19 +85.17r +21.33 +15.35 -4.26r +117.59r

3/18 +106.71r +0.29 -0.28 -4.96r +101.75r

3/17 +3.54 +6.54 -9.62 -4.42r -3.97r

3/16 -78.65r +6.34 +4.76 -9.68r -77.23r

3/13 -49.72 -2.57 +1.22 +0.90r -50.17r

3/12 +14.79 +17.91 +1.90 -2.55r +32.04r

3/11 -82.14 +8.19 +1.74 -7.88r -80.09r

3/10 -86.90 +3.76 +0.11 -1.65r -84.68r

3/9 -107.15 -7.59 +3.07 -2.94r -114.61r

3/6 +38.52 +5.45 +5.01 -2.66r +46.32r

3/5 -8.21 -13.48 +2.36 -5.44r -24.76r

3/4 +63.21r +1.02 +0.60 -8.72r +56.10r

3/3 +39.19 -4.47 -2.99 -4.56r +27.17r

3/2 +9.62 -2.14 +1.20 -4.24r +4.44r

本月累计 -198.76 +53.83 +19.03 -119.40 -245.30

2015

月份 外资及陆资 自营商(避险) 自营商(自行) 投信 合计

2月 +965.53 -34.49 +6.44 -13.19r +924.28r

1月 +641.86 -50.91 +18.37 -5.53r +603.80r

2014

月份 外资及陆资 自营商 投信 合计

12月 -427.25 +38.98 -75.64r -463.91r

11月 +958.10r +68.75 +16.68r +1,043.53r

10月 -11.29 -62.92 +35.39r -38.82r

9月 -589.80 -197.40 +9.40r -777.80r

8月 +466.63 -11.89r +60.81r +515.56r

7月 +310.07 +38.05 -24.20r +323.92r

6月 +816.10r +42.59r -77.76r +780.94r

5月 +336.50r +50.91 -27.37r +360.04r

4月 +896.61 -15.86 -103.47r +777.29r

3月 +720.52r +24.21 -90.71r +654.02r

2月 -162.08 +39.56 -57.55r -180.06r

1月 +232.17r -18.60 -46.75r +166.81r

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参看台湾股市相关新闻，请点选 (完) (撰写 李可柔; 审校 詹静宜)
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