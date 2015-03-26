表格：外资及陆资在台股卖超115.60亿台币，连三日卖超共157.68亿台币

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透台北3月26日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股卖超115.60亿台币，连续三日卖超合计157.68亿台币；上交易日为卖超33.06亿台币。
三大法人今日合计卖超125.87亿台币，上交易日修正后为卖超63.05亿台币。
以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：
日期 外资及陆资 自营商(避险) 自营商(自行) 投信 合计
3/26 -115.60 +11.50 -3.52 -18.25 -125.87
3/25 -33.06 -11.64 -5.22 -13.12r -63.05r
3/24 -9.02r +3.86 -0.69 -11.44r -17.29r
3/23 +20.28 +9.57 +1.32 -7.55r +23.62r
3/20 -9.32 -0.04 +2.71 -5.97r -12.61r
3/19 +85.17r +21.33 +15.35 -4.26r +117.59r
3/18 +106.71r +0.29 -0.28 -4.96r +101.75r
3/17 +3.54 +6.54 -9.62 -4.42r -3.97r
3/16 -78.65r +6.34 +4.76 -9.68r -77.23r
3/13 -49.72 -2.57 +1.22 +0.90r -50.17r
3/12 +14.79 +17.91 +1.90 -2.55r +32.04r
3/11 -82.14 +8.19 +1.74 -7.88r -80.09r
3/10 -86.90 +3.76 +0.11 -1.65r -84.68r
3/9 -107.15 -7.59 +3.07 -2.94r -114.61r
3/6 +38.52 +5.45 +5.01 -2.66r +46.32r
3/5 -8.21 -13.48 +2.36 -5.44r -24.76r
3/4 +63.21r +1.02 +0.60 -8.72r +56.10r
3/3 +39.19 -4.47 -2.99 -4.56r +27.17r
3/2 +9.62 -2.14 +1.20 -4.24r +4.44r
本月累计 -198.76 +53.83 +19.03 -119.40 -245.30
2015
月份 外资及陆资 自营商(避险) 自营商(自行) 投信 合计
2月 +965.53 -34.49 +6.44 -13.19r +924.28r
1月 +641.86 -50.91 +18.37 -5.53r +603.80r
2014
月份 外资及陆资 自营商 投信 合计
12月 -427.25 +38.98 -75.64r -463.91r
11月 +958.10r +68.75 +16.68r +1,043.53r
10月 -11.29 -62.92 +35.39r -38.82r
9月 -589.80 -197.40 +9.40r -777.80r
8月 +466.63 -11.89r +60.81r +515.56r
7月 +310.07 +38.05 -24.20r +323.92r
6月 +816.10r +42.59r -77.76r +780.94r
5月 +336.50r +50.91 -27.37r +360.04r
4月 +896.61 -15.86 -103.47r +777.29r
3月 +720.52r +24.21 -90.71r +654.02r
2月 -162.08 +39.56 -57.55r -180.06r
1月 +232.17r -18.60 -46.75r +166.81r
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参看台湾股市相关新闻，请点选 (完) (撰写 李可柔; 审校 詹静宜)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率