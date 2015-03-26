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亚洲 | 2015年 3月 26日 星期四 10:02 BJT

台湾股市：盘中下滑，芯片类股挫跌

路透台北3月26日 - 台湾股市周四盘中下滑近0.8%，受主要半导体股
下跌拖累。之前美国Nasdaq指数 收低。
    
    0139GMT，加权股价指数 跌75.93点至9,591.90点，周三收低0
.66%。
    
    电子类指数 下跌1.39%，受半导体类指数 下挫2.26%拖
累。
    
    Nasdaq指数周三创近一年来最大单日跌幅，重挫2.37%。
    
    主要芯片股受创，其中包括权重股台积电 和半导体封测大
厂日月光 。这两支个股跌幅分别为3.31%和2.58%。(完)
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