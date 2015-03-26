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货币新闻 | 2015年 3月 26日 星期四 11:35 BJT

《HOME专栏》中国2月金属贸易数据对镍市来说喜忧参半

中国经济增长开始放缓后，不锈钢需求和其他工业商品一样遭遇相同的宏观压力。

与此同时，中国出口可持续性面临具体问题。

中国去年出口了385万吨不锈钢，引发了国外的一些反制措施。

根据欧盟官方周三发布的通知，欧盟将从周四起对自中国和台湾进口的冷轧不锈钢板征收惩罚性反倾销税。

这对中国不锈钢生产企业来说是一个很大的打击。这些企业为了弥补国内需求增长放缓而提高了出口。

欧盟反倾销措施的全面影响仍不确定，但无论是对中国不锈钢生产还是镍需求都不是好消息。

随着焦点从中国供应转向中国需求，不论中国镍进口数据发出多么强烈的看涨信号，多头行情的等待时间可能再次变长。(完) (编译 李爽/张若琪/许娜/王颖/秦德兴; 审校 张涛/王丽鑫)
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