《HOME专栏》中国2月金属贸易数据对镍市来说喜忧参半

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
中国经济增长开始放缓后，不锈钢需求和其他工业商品一样遭遇相同的宏观压力。
与此同时，中国出口可持续性面临具体问题。
中国去年出口了385万吨不锈钢，引发了国外的一些反制措施。
根据欧盟官方周三发布的通知，欧盟将从周四起对自中国和台湾进口的冷轧不锈钢板征收惩罚性反倾销税。
这对中国不锈钢生产企业来说是一个很大的打击。这些企业为了弥补国内需求增长放缓而提高了出口。
欧盟反倾销措施的全面影响仍不确定，但无论是对中国不锈钢生产还是镍需求都不是好消息。
随着焦点从中国供应转向中国需求，不论中国镍进口数据发出多么强烈的看涨信号，多头行情的等待时间可能再次变长。(完) (编译 李爽/张若琪/许娜/王颖/秦德兴; 审校 张涛/王丽鑫)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)