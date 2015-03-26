中国外汇：1-2月跨境收支净流入，资本流出说法没有数据支撑--外管局

路透北京3月26日 - 中国国家外汇管理局综合司司长王允贵周四表示，今年1-2月中国跨境收支是净流入的，唱衰中国经济断言资本流出是没有数据支撑的。

他在外管局发布会上并称，在当前改革环境下稳步实现资本项目可兑换是切实可行的，实现资本项目可兑换只剩下最后一公里，但防风险仍是重中之重，抓改革防风险齐头并进。

“国际上看各国对汇率监测更多是篮子货币指数，中国也是一样的。”他说，“中国汇率机制是要在市场决定的方向走得更远。”

针对人民币加入国际货币基金组织（IMF）特别提款权（SDR）篮子货币一事，王允贵称，对此是平常心对待，相信人民币加入SDR是水到渠成，瓜熟蒂落的过程。

国务院总理李克强曾指出，中国希望通过加入SDR，积极参与维护全球金融稳定的国际合作，同时促进中国资本市场和金融领域的进一步开放。

外管局资本项目管理司司长郭松在同一场合并表示，QFII和RQFII的审批一直在改革，QFII审批注册制改成备案制目前没有答案。

“目前的规定QFII中不超过50%的资产是可以进入银行间市场，RQFII进入银行间债券市场没有限制。”郭松称。

他同时指出，具有结售汇业务资格的非银机构能做什么业务还在观察中，未来要看嘉实基金和国泰君安两家机构做的如何，来决定其他非银机构是否加入进来。