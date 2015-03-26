中国外汇：1-2月跨境收支净流入，资本流出说法没有数据支撑--外管局

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透北京3月26日 - 中国国家外汇管理局综合司司长王允贵周四表示，今年1-2月中国跨境收支是净流入的，唱衰中国经济断言资本流出是没有数据支撑的。
他在外管局发布会上并称，在当前改革环境下稳步实现资本项目可兑换是切实可行的，实现资本项目可兑换只剩下最后一公里，但防风险仍是重中之重，抓改革防风险齐头并进。
“国际上看各国对汇率监测更多是篮子货币指数，中国也是一样的。”他说，“中国汇率机制是要在市场决定的方向走得更远。”
针对人民币加入国际货币基金组织（IMF）特别提款权（SDR）篮子货币一事，王允贵称，对此是平常心对待，相信人民币加入SDR是水到渠成，瓜熟蒂落的过程。
国务院总理李克强曾指出，中国希望通过加入SDR，积极参与维护全球金融稳定的国际合作，同时促进中国资本市场和金融领域的进一步开放。
外管局资本项目管理司司长郭松在同一场合并表示，QFII和RQFII的审批一直在改革，QFII审批注册制改成备案制目前没有答案。
“目前的规定QFII中不超过50%的资产是可以进入银行间市场，RQFII进入银行间债券市场没有限制。”郭松称。
他同时指出，具有结售汇业务资格的非银机构能做什么业务还在观察中，未来要看嘉实基金和国泰君安两家机构做的如何，来决定其他非银机构是否加入进来。
中国外汇交易中心年初曾公告称，批准嘉实基金管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司成为银行间外汇市场会员。至此，银行间外汇市场参与主体范围正式扩大至券商等非银行金融机构。（完） (发稿 侯向明； 审校 毕晓雯)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)