版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 26日 星期四 10:26 BJT

台湾债市：RP利率稳中趋扬，跨月加点则调度无虞

路透台北3月26日 - 台湾债券市场附买回(RP)市场周四稳中趋扬。交易员表示，为确保季底安全过关，跨月RP采取加点吸引客户承作，除了货币型基金外，寿险与银行的接受度颇高。

市场人士指出，今天市况仍相对宽裕，投信资金有进有出。由于货币型基金逢月底都有例行性赎回，接受跨月安排的意愿较低。银行、寿险则因钱多，且跨月RP有加点，多乐于将落点跨过。

〞季底不会有问题，投信今天都还在询。〞一位证券商交易员说。

另一票券商调度人员则称，季底资金略略偏紧，但只要拉高RP利率就有钱可收。

今日证券商公债的月内附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，跨月0.54-0.55%。月内公司债RP主要成交在0.63-0.64%，跨月则在0.64-0.65%。

大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率成交在0.46-0.52%；公司债附买回利率成交约在0.55-0.58%。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐