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亚洲 | 2015年 3月 26日 星期四 10:33 BJT

韩国央行：将面向中小型企业的主要贷款工具上限提高5万亿韩元

路透首尔3月26日 - 韩国央行周四表示，已将面向中小型企业的主要贷款工具上限提高5.0万亿韩元(合45.3亿美元)，帮助提振本国经济复苏。

韩国央行称，这项调整将从4月1日起开始生效，届时所谓的“银行中介贷款支持工具”总额将为20.0万亿韩元。

韩国央行总裁李柱烈本月稍早表示，央行计划增加对小型企业的贷款，而在他讲话前韩国央行将利率下调到了纪录低位1.75%。(完)

(编译 于春红; 审校 张涛)
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