澳新汇市：澳元和新西兰元自高位继续回落，受市场风险偏好减弱拖累

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
交易员称，在澳元过去五个交易日涨逾3美分后，投资者进行获利了结。不过自周一以来，澳元仍累计涨0.7%，上周累计涨幅1.8%。
但是鉴于澳洲和美国利率前景的分化，多数市场人士仍做空澳元。目前有关澳洲央行会在4月重启降息的预期进一步升温。
目前市场预期澳洲央行4月降息至2.0%的概率 为61%。上周的预期概率为三分之一。
股市下跌也给澳元带来拖累。日本和澳洲股指均下跌1.4%左右。
欧元和英镑延续修正性涨势，欧元兑澳元 已从上周触及的18个月低点1.3711，回升至1.4000以上。
英镑兑澳元 升至1.9023。上周三触及两个月低位1.8821澳元。
新西兰元兑美元 下滑至0.7578，本周稍早未能突破0.7700。
BNZ分析师Raiko Shareef在报告中指出，“我们认为美债收益率(殖利率)上升和市场波动性加剧，是拖累新西兰元下跌的主要原因”，其指出这些影响并不会持续，新西兰元将获得支撑并持稳。
预计短期新西兰元强势支撑位在0.7550美元，首道阻力位见0.7660，之后为隔夜高点0.7698。
新西兰元兑欧元走低。欧元 涨至一周高点1.4414新西兰元。(完)
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全部现汇报价 (编译 秦德兴/刘秀红；审校 徐文焰/龚芳)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率