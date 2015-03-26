版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 26日 星期四 10:55 BJT

澳新汇市：澳元和新西兰元自高位继续回落，受市场风险偏好减弱拖累

交易员称，在澳元过去五个交易日涨逾3美分后，投资者进行获利了结。不过自周一以来，澳元仍累计涨0.7%，上周累计涨幅1.8%。

但是鉴于澳洲和美国利率前景的分化，多数市场人士仍做空澳元。目前有关澳洲央行会在4月重启降息的预期进一步升温。

目前市场预期澳洲央行4月降息至2.0%的概率 为61%。上周的预期概率为三分之一。

股市下跌也给澳元带来拖累。日本和澳洲股指均下跌1.4%左右。

欧元和英镑延续修正性涨势，欧元兑澳元 已从上周触及的18个月低点1.3711，回升至1.4000以上。

英镑兑澳元 升至1.9023。上周三触及两个月低位1.8821澳元。

新西兰元兑美元 下滑至0.7578，本周稍早未能突破0.7700。

BNZ分析师Raiko Shareef在报告中指出，“我们认为美债收益率(殖利率)上升和市场波动性加剧，是拖累新西兰元下跌的主要原因”，其指出这些影响并不会持续，新西兰元将获得支撑并持稳。

预计短期新西兰元强势支撑位在0.7550美元，首道阻力位见0.7660，之后为隔夜高点0.7698。

新西兰元兑欧元走低。欧元 涨至一周高点1.4414新西兰元。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 秦德兴/刘秀红；审校 徐文焰/龚芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐