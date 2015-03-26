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亚洲 | 2015年 3月 26日 星期四 10:45 BJT

台湾汇市：台币实质交投区间盘整，受累台股疲弱、韩元微跌转趋震荡整理

路透台北3月26日 - 台币兑美元 周四早盘实质交投持于既有区间整理。汇银人士表示，盘初消化少数外资保管行汇入款，带动台币再度升破31.300关口，但因台股表现疲弱及韩元微跌，台币实质交投转趋区间震荡盘整。

他们指出，尽管盘初台股走势疲软，但外资交投并未因此转向汇出，盘初外资交投仍偏向汇入，不过盘面持续消化进口商买汇需求，今日台币实质交易料暂在31.300稍作震荡整理，后续关注韩元及外资动向。

〞今天台币整理机会比较高。”一位民营银行交易员说。

本地时间10:05，台北外汇成交量约为2.00亿美元，交投较趋缓和；韩元 盘初报1,104.2，上日收在1,100.8。同时间，台股 跌0.79%报9,591.58点。

市场人士预估，今日台币实质交易暂估在31.250-31.380间交投。早盘主要交易区间落在31.280-31.310；上交易日区间则在31.270-31.350。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币换汇点折价幅度持平上日。一个月远汇报价 暂在31.280/31.295左右，上日纽约盘收在31.210。

交易员预测今日集中交易区间：

•31.250-31.380

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