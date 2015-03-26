台湾汇市：台币实质交投区间盘整，受累台股疲弱、韩元微跌转趋震荡整理

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透台北3月26日 - 台币兑美元 周四早盘实质交投持于既有区间整理。汇银人士表示，盘初消化少数外资保管行汇入款，带动台币再度升破31.300关口，但因台股表现疲弱及韩元微跌，台币实质交投转趋区间震荡盘整。
他们指出，尽管盘初台股走势疲软，但外资交投并未因此转向汇出，盘初外资交投仍偏向汇入，不过盘面持续消化进口商买汇需求，今日台币实质交易料暂在31.300稍作震荡整理，后续关注韩元及外资动向。
〞今天台币整理机会比较高。”一位民营银行交易员说。
本地时间10:05，台北外汇成交量约为2.00亿美元，交投较趋缓和；韩元 盘初报1,104.2，上日收在1,100.8。同时间，台股 跌0.79%报9,591.58点。
市场人士预估，今日台币实质交易暂估在31.250-31.380间交投。早盘主要交易区间落在31.280-31.310；上交易日区间则在31.270-31.350。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币换汇点折价幅度持平上日。一个月远汇报价 暂在31.280/31.295左右，上日纽约盘收在31.210。
交易员预测今日集中交易区间：
•31.250-31.380
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* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率