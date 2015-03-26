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亚洲 | 2015年 3月 26日 星期四 10:59 BJT

《全球市场》亚股多数下跌，中东紧张局势升级提振油价上涨

但美债未能从数据中获得支持，因上日标售五年期公债的需求疲软，令美债价格在周四稍晚的七年期公债标售前遭压低。

10年期公债收益率(殖利率) 升至1.936%，周三稍早为1.85%。

汇市方面，美元延续上周大幅震荡后的整理，美元指数 下跌0.2%至96.819，略高于周二触及的三周低点96.387。本月早些时候，美元指数触及12年来的新高100.390。

欧元兑美元 现报1.0975美元，已自两周前的12年低点1.0457大幅回升。美元兑日圆 回落至119.29，略高于周二的一个月低点119.22。

“虽然还很初步，但欧元最近的持稳表明至少已经达到短线的平衡点，”CitiFX的G10国家货币策略师Josh O'Byrne说。

“尽管我们仍预计欧元有进一步下跌的风险，但目前可能进入了整理期。”

美元涨势暂时中断为一些大宗商品提供了喘息机会，现货金 持稳于1,197.70美元，接近三周高点。(完) (编译 李春喜/汪红英/孙茉莉/秦德兴; 审校 王兴亚/蔡美珍/王丽鑫)
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