《全球市场》亚股多数下跌，中东紧张局势升级提振油价上涨

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
但美债未能从数据中获得支持，因上日标售五年期公债的需求疲软，令美债价格在周四稍晚的七年期公债标售前遭压低。
10年期公债收益率(殖利率) 升至1.936%，周三稍早为1.85%。
汇市方面，美元延续上周大幅震荡后的整理，美元指数 下跌0.2%至96.819，略高于周二触及的三周低点96.387。本月早些时候，美元指数触及12年来的新高100.390。
欧元兑美元 现报1.0975美元，已自两周前的12年低点1.0457大幅回升。美元兑日圆 回落至119.29，略高于周二的一个月低点119.22。
“虽然还很初步，但欧元最近的持稳表明至少已经达到短线的平衡点，”CitiFX的G10国家货币策略师Josh O'Byrne说。
“尽管我们仍预计欧元有进一步下跌的风险，但目前可能进入了整理期。”
美元涨势暂时中断为一些大宗商品提供了喘息机会，现货金 持稳于1,197.70美元，接近三周高点。(完) (编译 李春喜/汪红英/孙茉莉/秦德兴; 审校 王兴亚/蔡美珍/王丽鑫)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率