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亚洲 | 2015年 3月 26日 星期四 10:45 BJT

日本股市：日经指数早盘下挫，半导体类股领跌

其他一些高科技股也下跌，富士通 下挫3.9%，索尼<6758.T.
>跌2.9%。

    东证股价指数 下跌1.7%，JPX-日经400指数 亦跌1
.7%。
    
    部分分析师指出，有迹象显示对冲基金等外国投机客正开始出脱日股
。本季至目前为止日股表现超过其他许多市场。
    
    “那些机敏的市场人士开始了结获利。你得留意这个改变。他们开始
出脱的时候，卖出金额可能到2-3万亿日圆，并可能把日经指数拉下来2,0
00点。”三菱UFJ摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘称。(完)
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