《路透晚报》--3月26日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：加快国有资本投资及运营公司试点，加大国企国资改革力度--国务院

中国国务院总理李克强周三主持召开国务院常务会议，要继续加大国企国资改革力度，加快国有资本投资公司、运营公司试点。创新商业模式，增强国有企业活力，提升利润率，促进税收增加。

--中国法规：落实税收法定2020年前不再出台新的税收条例--人大法工委

中国全国人大常委会法工委负责人周四表示，为落实税收法定原则，2020年前不再出台新的税收条例；拟新开征的税种，将根据相关工作的进展情况，同步起草相关法律草案，并适时提请全国人大常委会审议。

--台湾央行：重贴现率维持在1.875%不变，物价下跌是短期现象

台湾央行周四理监事会议后宣布，重贴现率维持在1.875%不变。这是央行连续15季维持利率不变，符合市场预期。央行总裁彭淮南在记者会中表示，物价下跌是短期现象，将注意通膨及展望与产出缺口，弹性采取货币政策。

--两岸经贸：两会将于月底举行货品贸易协商，关注陆韩FTA影响

台湾经济部周三稍晚表示，台湾海基会与大陆海协会联系确认，两岸将于3月31日至4月2日在中国举行ECFA货品贸易工作小组第10次会议，就货品贸易协议进行协商。

--香港数据：2月出口值按年升7.2%，除中国大陆和台湾以外地区升幅强劲

香港政府统计处周四公布，今年2月份整体出口值按年上升7.2%，除中国大陆和台湾以外地区升幅强劲。2月进口值按年下降0.9%。同期有形贸易逆差358.84亿港元，相当于商品进口货值的13.6%。

【金融】

--中港股业绩：中国工商银行去年净利按年增5%，基本符合预期

全球资产最大的银行--中国工商银行周四公布，去年净利按年增长5%，基本符合市场预期。该行2014年全年净利为2,758亿元人民币，上年度净利则为2,626亿元。汤森路透I/B/E/S综合多名分析师预测的净利为2,783.54亿元。

--中港股业绩：交通银行去年净利按年增5.7%，略高于市场预期

按资产计中国第五大银行--中国交通银行周四公布，去年净利润按年增长5.7%，略高于此前市场预期。该行年报显示，其2014年净利为658.5亿元人民币，上年净利则为622.95亿元。汤森路透I/B/E/S此前综合多名分析师预测的净利为645.11亿元。

--中国金融：2月末银行业总资产170.84万亿元，同比增12.5%--银监会

中国银监会发布银行业监管统计月度指标显示，截至今年2月末，银行业金融机构总资产170.84万亿元人民币，同比增长12.5%；总负债为158.16万亿元，同比增长12%。

--中国黄金：储备占外储比例应提高至约5%--世界黄金协会

世界黄金协会(WGC)表示，中国应该将黄金占外汇储备总额的比例提高至约5%，以帮助分散外汇风险。世界黄金协会中国区总经理王立新(Roland Wang)表示，中国目前黄金储备占外汇储备的1.6%左右，与发达国家和一些发展中国家相比相对较低。

--全球金融：建行计划今年在欧洲六国、智利、马来西亚新增8个海外机构--消息

按市值计中国第二大银行--建设银行力争今年实现全球主要目标市场布局计划，三位消息人士周四透露，建行年内计划在南美洲、欧洲和东南亚地区布局8个海外分支机构。

--两岸金融：台湾彰银福州分行同时获准开业及开办人民币业务，台资银首例

台湾泛官股银行--彰化银行周四表示，第三家大陆分行--福州分行上日已获得中国银监会核准开业及开办人民币业务，成大陆去年底修订外资银行管理条例后，首家获准同时开业并开办人民币业务的台资银行大陆分行。

【固定收益】

--《分析》中国央行三降逆回购利率表心迹，外占改善减短期降准压力

春节过后，中国央行公开市场逆回购操作步伐未停，且三次下调利率，本周并转为净投放。从市场反应看，逆回购对流动性量的支持作用退居其次，借价格变化引导短端利率下行的作用被进一步强化。

--中国新债：江苏率先组建今年地方政府一般债券承销团，首批发行规模648亿

中国江苏省财政厅周三稍晚公告，决定组建2015年该省一般债券承销团，成员目标数量不少于20家。同时公布的首批一般债券发行规模为648亿元人民币，期限包括三年、五年、七年和10年。

--中国货币市场：供需均衡利率波动有限，公开市场净投放及财政存款添助益

中国银行间市场周四早盘主要回购利率窄幅波动。交易人士表示，央行公开市场结束此前连续四周回笼局面，转为净投放，虽投放规模有限，但央行维稳资金预期意图仍显，同时月末财政存款亦有陆续投放，因此季末资金需求虽仍旺盛，但大行供给充裕，流动性保持均衡。

--中国债市动态：现券一二级联袂走弱，资金价格跌速放缓及地方债供给添忧

中国银行间债市周四看空情绪升温，早盘现券收益率上行，进出口银行同时招标的三期新债定位亦偏高。因七天回购利率跌势放缓，令资金价格未来续降空间存疑，且地方政府债供给大增添忧。

--新债招标：中国进出口行一年债利率3.75%，五年4.1743%--业内人士

业内人士周四透露，中国进出口银行上午招标的一年期固息债中标利率3.75%。五年期固息增发债中标收益率为4.1743%，10年期为4.3255%。

【外汇】

--中国外汇：资本流出说法无支撑，稳步实现资本项目可兑换可行--外管局

中国国家外汇管理局综合司司长王允贵周四称，唱衰中国经济断言资本流出没有数据支撑。1-2月跨境收支在监测范围内还是净流入，而企业和个人正优化其资产负债表的币种结构，更多增加美元资产，而不是资金流出境外，且国际收支基础数据也不支持相关资本流出。

--中国汇市：人民币即期早盘小幅走贬，月末购汇需求有所上升助力

人民币兑美元即期周四早盘小幅走贬，无视中间价创出一个月新高。交易员指出，早盘走贬主因月末临近，企业购汇需求明显上升，不过，在市场缺乏一致性方向预期背景下，短期汇价维持区间整理概率较大。

--离岸人民币：英国推出欧洲首支人民币货币市场基金

英国周三进一步深化同中国的金融关系，推出欧洲第一个人民币计价的货币市场基金，使投资者可以直接参与中国银行间贷款市场。英国政府称，中国第二大银行--建设银行的这支上市交易基金(ETF)在伦敦证券交易所(LSE)挂牌，可以用英镑、欧元和人民币进行交易。

--离岸人民币：2020年时中国整体贸易将有50%以人民币结算--汇控CEO

汇丰控股行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)周四表示，预计到2020年时，跨境贸易人民币结算将占中国整体贸易50%以上，比目前比重增加超过一倍。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收市上涨，创业板深跌而周期股奋起护盘

中国股市沪综指周四收盘上涨。分析师指出，近期大涨的创业板因获利抛压而出现大幅调整，相当多资金流向估值较低的银行股和煤炭水泥能源等周期股板块，板块翘翘板效应再度显现，大盘出现宽幅震荡。

--中国证券：3月底QFII额度净增24.26亿美元，富达基金获批增加8亿美元

中国国家外汇管理局最新数据显示, 截至3月26日，已有267家QFII(合格境外机构投资者)合计获批721.49亿美元的投资额度，较上月底净增24.26亿美元。其中富达基金（香港）公司获批增加8亿美元。

--中国基金：去年底余额宝用户达1.85亿，人均持有3,133元人民币--年报

中国最大互联网闲钱理财产品余额宝所挂钩的天弘增利宝货币基金周四公布年报，去年末余额宝用户数已经增加到1.85亿人，规模为5,789.36亿元人民币，人均持有3,133元；其中99%以上为个人投资者持有。

--中国钢铁：大中型钢铁企业今年前两月亏损，因供应过剩需求放缓--中钢协

中国钢铁工业协会副会长王立群周四称，中国大中型钢铁企业今年前两个月共亏损31.5亿元人民币(5.071亿美元)，因供应过剩及需求成长放缓打压价格。

--中国航运：三大船运公司或在不利市况下实现盈利，政府补贴护航

中国经济放缓挤压全球航运行业，但国内三家最大的船运公司去年可能免于亏损，因国家补贴增加五倍。北京对报废旧船提供数亿美元的补贴。在此提振下，中国远洋(COSCO)、中海发展和中海集运或拿出多年来最佳业绩。

--中港股业绩：中石油去年净利同比下降17.3%，基本符合市场预期