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亚洲 | 2015年 3月 26日 星期四 11:02 BJT

澳洲个股：力拓驳斥铁矿石产量设限建议，称不符合澳洲利益

路透墨尔本3月26日 - 矿业巨擘力拓 执行长沃尔什(Sam Walsh)表示，限制铁矿石产量不符合澳洲的国家利益，驳斥设限可能有助提振铁矿石交易价格的建议。

两天前澳洲另一铁矿石商Fortescue Metals Group 创办人及董事长Andrew Forrest呼吁同业对手限制产量，以带动价格回升 。(完) (编译 张若琪 审校 于春红)
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