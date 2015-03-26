版本:
中国
货币新闻 | 2015年 3月 26日 星期四 16:36 BJT

台湾央行：共发行2,912.5亿台币存单，发行余额减198亿

路透台北3月26日 - 台湾央行周四公布，共发行2,912.5亿台币存单。与今日存单到期金额3,110.5亿台币相较，存单发行余额减198亿台币。 央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 2,871.5

91天期 0.93 30.0

182天期 1.05 11.0

央行上日发行2,282.5亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)8,959.6亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为274亿台币，累积的超额准备为3,376亿台币、加计前期1%的超额准备为4,389亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐