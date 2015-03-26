《分析》中国央行三降逆回购利率表心迹，外占改善减短期降准压力

* 公开市场本周净投放100亿元，结束连四周净回笼

* 春节后逆回购利率三次下调，引导作用明显

* 外汇占款出现阶段性改善，短期降准压力减轻

* 降息与否要关注未来通胀情况

作者 李宏薇

路透上海3月26日 - 春节过后，中国央行公开市场逆回购操作步伐未停，且三次下调利率，本周并转为净投放。从市场反应看，逆回购对流动性量的支持作用退居其次，借价格变化引导短端利率下行的作用被进一步强化。

业内人士认为，2月外汇占款增量略有改善，且近期人民币贬值势头也有所遏制，短期内调降存款准备金率的需求减弱；至于降息，则要继续关注通胀形势的变化。

“现在做逆回购，价格意义比量的更大。维持少量的做，起一个引导价格的作用。”三菱东京日联银行(中国)首席金融市场分析师李刘阳称。

央行公开市场本周共进行两次七天期逆回购操作，总额450亿元人民币；当周净投放100亿元，结束此前连四周净回笼态势。其中逆回购中标利率周二降10个基点(bp)至3.55%，周四则持稳。至此，春节后一个月内公开市场逆回购利率已三次下行。

今年春节后银行间资金市场恢复速度明显慢于往年。主要价格指标--七天期回购 加权利率本周才有效打破4%阻碍，最新报在3.84%附近。

交易员指出，七天回购利率破位走低，除了和资金面缓慢恢复有关，央行多次下调逆回购利率的引导也功不可没。

当然，除了公开市场逆回购操作，央行在中期借贷便利(MLF)等其他补充工具上也有发力。本月稍早即有消息称，央行续做了到期的MLF，且规模有所放大。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 link.reuters.com/pac34w

**降准可能推迟，但不会缺席**

业内人士表示，中国基础货币供应模式的变化，给未来降准提供了很大空间。不过从2月外汇占款增量改善，以及近期人民币贬值势头得到一定扭转来看，短期内降准的必要性略有下降。

兴业银行资金营运中心郭草敏称，央行是否会降准，要根据M2（广义货币供应量）等多重因素综合考虑，而非货币市场资金松紧这一单一原因。

“3月M2(增速)预计不会太低，(短期内)降准必要性不强。但不排除二季度还是有可能。”他强调说。

中国2月全部金融机构外汇占款在连续两个月负增长后转正，且增量为去年10月来最高。显示在创纪录的贸易顺差下，境内结汇意愿有所上升，但未来外汇占款仍将维持低增或负值的状态，货币政策进一步宽松预期不减。

李刘阳也表示，根据中国经济的基本情况，外汇占款转正可能只是短期阶段性，长期增量下行趋势未改。因此目前只能说短期再实施降准的必要性降低，但未来仍会出现。

对于此前市场担心的资金外流问题，国家外汇管理局综合司司长王允贵周四表示，今年1-2月中国跨境收支是净流入的，唱衰中国经济断言资本流出是没有数据支撑的。

但也有交易员指出，若现有流动性补充的根本机制没有改变，没有再次降准措施出台，实际短期利率难以出现有效下行，从而影响降低社会资金成本的实现进程。

自去年11月下旬以来，中国央行已两次降息，最近一次是在今年3月1日，一年期存贷款基准利率逼近10年来最低水平；央行此前还自2月5日起普降金融机构存款准备金率0.5个百分点。

**逆回购利率还有下行空间**

因流动性内生因素发生变化，今年初以来央行公开市场逆回购滚动操作时间已远远超过去年。虽然市场暂无法探知央行对七天回购定位的“合意水平”，但若想达到通过短端引导长期资金利率下行目的，逆回购利率仍有下行空间。

“(二级市场)七天回购至少要降到3.5%以下比较合适，”李刘阳认为。

另一方面，市场对央行没有公开提供更多流动性支持，而仅着重降低逆回购利率的作法，也有不同的看法。

有交易员指出，在市场流动性不足以支持价格跌势的情况下，央行下调逆回购利率，直接作用亦有限，“不给钱，资金价格也下不来。”

当然，他们也承认，若外汇占款等出现改善，会有助流动性的自我修复。

对于另外一个重型价格工具--降息，李刘阳指出，这要先看3月以及二季度通胀数据而定。

2014年央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。自7月末开始至11月末，正回购期限一直为14天期。随后暂停操作至今年1月22日恢复逆回购。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 （周二） --

（周四） --

逆回购 （周二） 200

（周四） 250

央票到期 --

正回购到期 --

逆回购到期 350

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