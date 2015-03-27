台湾货币市场：3月27日及本提存期资金预期变化一览表

中国债市动态：资金面转宽未改现券弱势，10年国债收益率升至22个月高点
路透上海5月8日 - 中国银行间债市周一资金面转宽，但现券弱势未改。受国债期货下挫影响，二级市场上10年国债活跃券收益率涨逾4个基点(bp)升至3.60%，按中债到期收益率统计口径比较，创下22个月以来高点。
路透台北3月27日 - 台湾货币市场周五和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期41.00亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 --发行"104甲6期"公债,预估金额350亿台币,天期五年期。 ------------------------------------------------------------------------ (本提存期) **宽松因素: --央行存单到期1兆(万亿)9,694.6亿台币 : 03/30 6,789.80亿台币 03/31 1,874.50亿台币 04/01 4,654.50亿台币 04/02 6,375.80亿台币 --公债还本付息14亿台币 03/31 95甲3期9息 14亿台币 --月底军公教薪饷拨款 **紧缩因素: --3/30：元大银行发行两年期宝岛债，金额2.65亿人民币。 *--3/30：合作金库商业银行发行二期美元债，金额总计4亿美元。 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 注：*表新增或更新。(完) (记者 高洁如; 审校 董永年)
路透上海5月8日 - 中国银行间债市周一资金面转宽，但现券弱势未改。受国债期货下挫影响，二级市场上10年国债活跃券收益率涨逾4个基点(bp)升至3.60%，按中债到期收益率统计口径比较，创下22个月以来高点。
(新增外贸进出口数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2016