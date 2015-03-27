版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 27日 星期五 08:00 BJT

台湾货币市场：3月27日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北3月27日 - 台湾货币市场周五和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
   
    **宽松因素：  
    --央行存单到期41.00亿台币。  
        
    **紧缩因素：
    --央行料发行存单。     
　  --发行"104甲6期"公债,预估金额350亿台币,天期五年期。
------------------------------------------------------------------------
   (本提存期)
    **宽松因素:  
    --央行存单到期1兆(万亿)9,694.6亿台币 :     
   03/30                    6,789.80亿台币
   03/31                    1,874.50亿台币
   04/01                    4,654.50亿台币
   04/02                    6,375.80亿台币
 
    --公债还本付息14亿台币   
  03/31   95甲3期9息           14亿台币
 
 
    --月底军公教薪饷拨款 
     
    **紧缩因素:  
    --3/30：元大银行发行两年期宝岛债，金额2.65亿人民币。 
   *--3/30：合作金库商业银行发行二期美元债，金额总计4亿美元。 
    --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。          
    注：*表新增或更新。(完)  

 (记者 高洁如; 审校 董永年)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐