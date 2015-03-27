台湾货币市场：3月27日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北3月27日 - 台湾货币市场周五和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期41.00亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 --发行"104甲6期"公债,预估金额350亿台币,天期五年期。 ------------------------------------------------------------------------ (本提存期) **宽松因素: --央行存单到期1兆(万亿)9,694.6亿台币 : 03/30 6,789.80亿台币 03/31 1,874.50亿台币 04/01 4,654.50亿台币 04/02 6,375.80亿台币 --公债还本付息14亿台币 03/31 95甲3期9息 14亿台币 --月底军公教薪饷拨款 **紧缩因素: --3/30：元大银行发行两年期宝岛债，金额2.65亿人民币。 *--3/30：合作金库商业银行发行二期美元债，金额总计4亿美元。 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 注：*表新增或更新。(完) (记者 高洁如; 审校 董永年)