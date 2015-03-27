台湾已公布经济指标--2015/3/27

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公 预估值 布 工业生产(y/y) 2月 +3.32% +7.58% r 4/23 -- 季调失业率 2月 3.74% 3.78% 4/22 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y 2月 -0.19% -0.94% 4/8 -- ) 外汇存底(亿美元) 2月底 4,178.26 4,159.03 4/7 -- 商品出口(y/y) 2月 -6.7% +3.4% 4/8 -- 商品进口(y/y) 2月 -22.4% -4.8% 4/8 -- M2货币总计数(y/y) 2月 +6.51% +5.86% 4/24 -- 外销订单(y/y) 2月 -2.7% +8.1% 4/20 -- 经常帐盈余(亿美元) 第四季 191.8 +150.7 r 5/20 -- 国际收支(亿美元) 第四季 +18.2 +41.8 5/20 -- 国内生产总值(GDP) (y/y) 第四季 +3.35% +4.32% r -- -- (Q4统计值) (Q3统计值) *重贴现率(%) 3月26日 1.875% 1.875% -- -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-