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亚洲 | 2015年 3月 26日 星期四 11:35 BJT

韩国股市：下跌，科技和医疗板块跟随美股跌势

路透首尔3月26日 - 韩国股市周四下跌，科技和医疗板块跟随隔夜美股相关板块下跌。

韩国综合股价指数 下跌0.6%至2,031.8点，周三收盘报2,042.81点。

“韩国股市跟随美股下跌，但本土公司利润改善的预期仍主导市场，”Eugene Investment & Securities分析师Park Seok-hyun说。该分析师称，韩股跌幅将小于隔夜美股的跌势。

韩国科技巨头三星电子 早盘挫跌2.6%。0308GMT，SK海力士 下跌2.3%，LG显示器 下跌1.4%。

海外投资者周四料卖超韩股，结束此前连续九天买超的状态。(完)
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