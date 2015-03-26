欧洲经济指标预测--3月27日-4月3日****

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月23日当周 3月27日(五) 0005 英国GfK消费者信心指数 3月 正2 正1 0700 英国Nationwide房价指数(较前月) 3月 -- -0.1% (较上年同期) -- +5.7% 0700 德国进口物价(较前月) 2月 +0.7% -0.8% (较上年同期) -3.5% -4.4% 0745 法国消费者信心指数 3月 正93 正92 0900 意大利工业订单(经季节调整，较前月) 1月 -- +4.50% (未经季节调整，较上年同期) -- +5.80% 0900 意大利工业销售(经季节调整，较前月) 1月 -- +1.40% (未经季节调整，较上年同期) -- +0.90% 1000 意大利经季节调整零售销售(较前月) 1月 -- -0.2% 未经季节调整零售销售(较上年同期) -- +0.1% 3月30日当周 3月30日-4月2日 0600 德国实质零售销售(较前月) 2月 -0.9% +2.9% (较上年同期) -- +5.3% 3月30日(一) 0700 瑞士KOF领先指标 3月 -- 90.1 0800 意大利企业信心指数 3月 -- 99.1 0800 意大利消费者信心指数 3月 -- 110.9 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 2月 -- 增加8.17 抵押贷款发放金额(亿英镑) -- 增加15.58 抵押贷款批准件数(千件) -- 60.786 M4货供额(较前月) -- -0.8% 0900 欧元区企业景气指数 3月 -- 0.07 经济景气指数 103.0 102.1 工业景气指数 负4.1 负4.7 服务业景气指数 正5.0 正4.5 消费者信心指数 负3.7 负6.7 消费者通胀预期指数 -- 负2.3 生产者通胀预期指数 -- 负5.5 1200 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月初值 +0.4% +0.9% (较上年同期) +0.2% +0.1% 消费者物价调合指数(HICP)(较前月) +0.4% +1.0% (较上年同期) 持平 -0.1% 3月31日(二) 0645 法国消费者支出(较前月) 2月 +0.8% +0.6% 0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 -- -0.9% 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 3月 减少1.3 减少2 未经季节调整失业人数(万人) -- 300 经季节调整失业率 6.5% 6.5% 经季节调整失业人数(万人) -- 281.2 0800 意大利失业率 2月 -- 12.6% 0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季终值 -- +0.5% (较上年同期) -- +2.7% 0830 英国企业投资(较前季) 第四季终值 -- -1.4% (较上年同期) -- +2.1% 0830 英国经常帐收支(亿英镑) 第四季 -- 赤字270 0900 欧元区HICP(较上年同期) 3月初值 -- -0.3% 0900 欧元区失业率 2月 11.1% 11.2% 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月初值 -- +0.4% (较上年同期) -- -0.1% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -- +0.3% (较上年同期) -- +0.1% 1000 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 -- -1.1% (较上年同期) -- -2.9% 4月1日(三) 0730 瑞士制造业采购经理人指数(PMI) 3月 -- 47.3 0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI 3月 -- 51.9 0750 法国Markit制造业PMI 3月 -- 48.2 0755 德国Markit/BME制造业PMI 3月 52.4 52.4 0800 欧元区Markit制造业PMI 3月终值 51.9 51.9 0830 英国Markit/CIPS制造业PMI 3月 -- 54.1 4月2日(四) 0800 意大利公共赤字与GDP之比 第四季 -- 3.50% 0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI 3月 -- 60.1 4月3-10日 0700 英国Halifax房价指数(较上月) 3月 -- -0.3% 三个月房价(较上年同期) 截至3月 -- +8.3% 4月3日(五) 0745 意大利Markit/ADACI服务业PMI 3月 -- 50.0 (完)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)