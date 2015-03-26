更新版 1-中国外汇：资本流出说法无支撑，稳步实现资本项目可兑换可行--外管局

* 1-2月跨境收支在监测范围内净流入

* 唱衰中国经济断言资本流出没有数据支撑

* 稳步实现资本项目可兑换切实可行

* 中国总体外债水平合理，国家偿付能力没问题 (新增外管局官员更多评论)

路透北京3月26日 - 中国国家外汇管理局综合司司长王允贵周四称，唱衰中国经济断言资本流出没有数据支撑。1-2月跨境收支在监测范围内还是净流入，而企业和个人正优化其资产负债表的币种结构，更多增加美元资产，而不是资金流出境外，且国际收支基础数据也不支持相关资本流出。

他在外管局发布会上指出，在当前改革环境下，稳步实现资本项目可兑换是切实可行的。现在中国85%的资本项目都实现了可兑换，在实现可兑换路程上只剩下“最后一公里”，外管局会将抓改革和防风险齐头并进，并充分评估资本项目可兑换对跨境资本流入和流出可能带来的影响。

“从中国实际情况看，中国的GDP增长率同国际比较应该处于高速增长的行列，...过去几年中国进行了持续调整，在结构优化、经济发展自发动力方面更加强劲。总体来看，唱衰中国经济、断言资本流出是没有数据支撑的。”王允贵称。

他公布的数据显示，1-2月跨境收入减去跨境支出之后的净流入是551亿美元，同比增长38%，其中在货物贸易项下净流入449亿美元，同比大增5.6倍。从监测数据来看，跨境收支依然是大的净流入。

对于外债宏观审慎管理改革试点，外管局资本项目管理司司长郭松表示，宏观审慎考虑的因素会比较多，比如国家总体负债水平、企业负债水平等，目前试点也是为了给中外资企业创造公平的市场环境，拉平企业待遇，同时解决中资企业融资贵融资难问题，因为目前在海外融资肯定比境内融资便宜。

不过，因为试点时间不长，贷款合同的签订也需要一定的时间，所以目前能看到的笔数不是很多。过去外债是审批制，要经过外管局的批准，现在试点就是把批准改为比例自律，所有企业按照不超过上年末净资产的一定比例都可以借，不需要外管局事前的批准。

与此同时，外管局称，企业过度负债的可能性是有的，不过整个国家债务的风险目前看总体是可控的。中国总体外债水平合理，国家层面的偿付能力没有问题。

针对人民币加入国际货币基金组织（IMF）特别提款权（SDR）篮子货币一事，王允贵称，对此要以平常心来对待，努力去争取，但也会客观评估情况。

他并强调，在推进SDR工作中，最主要是做好国内相关改革，推动资本市场的双向开放，进一步稳歩实现人民币资本项下的可兑换，提高人民币在国际交往中自由使用的程度，这样，“人民币加入SDR应该是一个水到渠成的过程，瓜熟蒂落的结果”。

国务院总理李克强曾指出，中国希望通过加入SDR，积极参与维护全球金融稳定的国际合作，同时促进中国资本市场和金融领域的进一步开放。

**资本项目开放**

王允贵提到，通过对跨境资本的流动进行密切监测、分析和统计看，资本项目可兑换的改革方案和相关的改革步骤应该都是切实可行的。

“（资本项目可兑换过程中）会把风险的问题、资本流出的问题，当做重中之重的任务去考虑，守住不发生系统性区域性金融风险的底线。个别主体在资本项目可兑换过程中风险防范措施不到位，应该由市场按照产权清晰的原则来进行确定。”他称。

对于人民币汇率形成机制，他指出，就是让市场在人民币汇率的形成中发挥决定性的作用。过去一年多时间，央行已经逐渐退出常态化市场干预，应该说汇率由市场决定正在发挥更大的作用。

王允贵并强调，看人民币兑外汇的汇率，不要单纯看兑美元的汇率，还要看兑欧元、兑日圆、兑一揽子货币的汇率。人民币兑美元贬值的时候，很可能人民币兑更多的币种是升值的。

“国际上，各国对于汇率的监测应该看兑一揽子货币的汇率，包括大家经常谈到的美元指数，就是篮子汇率指数，对中国来说也是一样。”他说。

中国2005年启动人民币汇率形成机制改革时，确定人民币实行有管理的汇率制，而且是参照一揽子货币调节的机制。他表示，相关的汇率改革，应该还是在现有的政策框架下进行。

郭松并表示，QFII（合格境外机构投资者）和RQFII（人民币合格境外机构投资者）的审批一直在改革，QFII审批注册制改成备案制目前没有答案。

路透周三引述两位消息人士表示，中国银行间市场将对境外投资者进一步放开，包括QFII和RQFII，获准进入机构的投资额度将由此前的审批制转为备案制，可投资范围也将扩大至更多品种。

郭松同时指出，具有结售汇业务资格的非银机构能做什么业务还在观察中，未来要看嘉实基金和国泰君安两家机构做的如何，来决定其他非银机构是否加入进来。

“未来是不是还会有更多的机构能有资格？我相信一定会有的，但是有一个比较大的前提，就是这两家机构做得怎么样。如果这两家机构没有什么业务可做，我估计未来别的机构也没有什么兴趣做这个业务。”他称。