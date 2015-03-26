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亚洲 | 2015年 3月 26日 星期四 12:08 BJT

全球金属：智利北部暴雨酿灾，数家铜矿场被迫暂停作业

路透圣地亚哥3月25日 - 智利北部暴雨已迫使当地几家主要铜矿公司暂停运作，估计约160万吨铜产能暂停运作。智利为全球最大铜生产国。

暴雨可能令智利铜矿产业遭受2014年4月地震以来最大的冲击；该国铜产量占全球三分之一。

沙漠区域的异常暴雨，引发土石流、河流溃堤、居民受困、多个城市遭洪水侵袭，电力供应中断。

全球最大铜矿商智利国家铜业公司(Codelco) 周三表示，该公司已暂停在Chuquicamata、Ministro Hales、Radomiro Tomic、Gabriela Mistral、以及Salvador矿床的采矿作业，因暴雨过后路况不佳，难以到达采矿地点。

在Codelco的2014年167万吨总产量中，这些矿场产量比率占59%。(完) (编译 陈宗琦；审校 张明钧)
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