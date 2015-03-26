全球金属：智利北部暴雨酿灾，数家铜矿场被迫暂停作业

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透圣地亚哥3月25日 - 智利北部暴雨已迫使当地几家主要铜矿公司暂停运作，估计约160万吨铜产能暂停运作。智利为全球最大铜生产国。
暴雨可能令智利铜矿产业遭受2014年4月地震以来最大的冲击；该国铜产量占全球三分之一。
沙漠区域的异常暴雨，引发土石流、河流溃堤、居民受困、多个城市遭洪水侵袭，电力供应中断。
全球最大铜矿商智利国家铜业公司(Codelco) 周三表示，该公司已暂停在Chuquicamata、Ministro Hales、Radomiro Tomic、Gabriela Mistral、以及Salvador矿床的采矿作业，因暴雨过后路况不佳，难以到达采矿地点。
在Codelco的2014年167万吨总产量中，这些矿场产量比率占59%。(完) (编译 陈宗琦；审校 张明钧)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率