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亚洲 | 2015年 3月 27日 星期五 12:00 BJT

****敬告客户：路透中文新闻取消韩国债市收盘表格****

亲爱的客户，您好：

因应路透中文新闻调整报导内容，于4月1日起取消韩国债市收盘表格，相关报价代码并入“韩国汇市” 。

稿件调整造成您的不便，请您见谅。如有任何建议或者意见，请发邮件给guijuan.qu1@thomsonreuters.com (完)
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