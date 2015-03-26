中国货币市场：供需均衡利率波动有限，公开市场净投放及财政存款添助益

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透北京3月26日 - 中国银行间市场周四早盘主要回购利率窄幅波动。交易人士表示，央行公开市场结束此前连续四周回笼局面，转为净投放，虽投放规模有限，但央行维稳资金预期意图仍显，同时月末财政存款亦有陆续投放，因此季末资金需求虽仍旺盛，但大行供给充裕，流动性保持均衡。
他们并称，短期机构对跨季末并无担忧，不过不排除新一批新股发行带来扰动，同时近期回购利率跌幅有所放缓，仍需关注央行公开市场及非公开渠道如何提供引导。
“资金差不多平衡，公开市场还是明着放了点，七天还可以跨季，央妈还是用心良苦的呢，”上海一银行交易员称，不过100亿元的投放量也是表明态度，稳定情绪，对资金帮助不大。
他并指出，据说3月末财政存款投放陆续开始，所以资金面还是相对平稳的，只是毕竟是季末，虽然有供给，但需求也旺盛，所以回购利率跌幅受限。
央行公开市场今日了进行250亿元人民币七天期逆回购操作,利率持稳于前次的3.55%。据此计算，本周公开市场将净投放资金100亿元，结束此前连续四周净回笼态势。
华中一银行交易员认为，因预期向好市场上机构多愿融出长期资金，但是资金总量也许未如想象般充裕，还是需要央行施以援手的，后期也需要继续关注央行操作。
华东一银行交易员谈到，新一轮IPO冲击可能在即，不过市场还是偏乐观的，“央行应该还是会暗中帮助，大家都有这个预期，因此届时不能说太宽松，但至少不会很紧。”
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间11:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 3.2034 3.1897 +1.37
七天 3.8393 3.8678 -2.85
14天 4.3157 4.2941 +2.16
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 3.0250 1.0450 +198.00
七天 3.2050 2.7050 +50.00
14天 3.8500 3.7350 +11.50
回购定盘利率
其中:隔夜 3.2500 3.3000 -5.00
七天 3.8800 3.9400 -6.00
14天 4.3500 4.2600 +9.00
Shibor
其中:隔夜 3.2160 3.2100 +0.60
七天 3.8970 3.9550 -5.80
三个月 4.8975 4.8975 +0.00
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 华小萌; 审校 吴芳/林高丽)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率