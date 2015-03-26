中国货币市场：供需均衡利率波动有限，公开市场净投放及财政存款添助益

路透北京3月26日 - 中国银行间市场周四早盘主要回购利率窄幅波动。交易人士表示，央行公开市场结束此前连续四周回笼局面，转为净投放，虽投放规模有限，但央行维稳资金预期意图仍显，同时月末财政存款亦有陆续投放，因此季末资金需求虽仍旺盛，但大行供给充裕，流动性保持均衡。

他们并称，短期机构对跨季末并无担忧，不过不排除新一批新股发行带来扰动，同时近期回购利率跌幅有所放缓，仍需关注央行公开市场及非公开渠道如何提供引导。

“资金差不多平衡，公开市场还是明着放了点，七天还可以跨季，央妈还是用心良苦的呢，”上海一银行交易员称，不过100亿元的投放量也是表明态度，稳定情绪，对资金帮助不大。

他并指出，据说3月末财政存款投放陆续开始，所以资金面还是相对平稳的，只是毕竟是季末，虽然有供给，但需求也旺盛，所以回购利率跌幅受限。

央行公开市场今日了进行250亿元人民币七天期逆回购操作,利率持稳于前次的3.55%。据此计算，本周公开市场将净投放资金100亿元，结束此前连续四周净回笼态势。

华中一银行交易员认为，因预期向好市场上机构多愿融出长期资金，但是资金总量也许未如想象般充裕，还是需要央行施以援手的，后期也需要继续关注央行操作。

华东一银行交易员谈到，新一轮IPO冲击可能在即，不过市场还是偏乐观的，“央行应该还是会暗中帮助，大家都有这个预期，因此届时不能说太宽松，但至少不会很紧。”

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.2034 3.1897 +1.37

七天 3.8393 3.8678 -2.85

14天 4.3157 4.2941 +2.16

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.0250 1.0450 +198.00

七天 3.2050 2.7050 +50.00

14天 3.8500 3.7350 +11.50

回购定盘利率

其中:隔夜 3.2500 3.3000 -5.00

七天 3.8800 3.9400 -6.00

14天 4.3500 4.2600 +9.00

Shibor

其中:隔夜 3.2160 3.2100 +0.60

七天 3.8970 3.9550 -5.80

三个月 4.8975 4.8975 +0.00