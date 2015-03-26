中国汇市：人民币即期早盘小幅走贬，月末购汇需求有所上升助力

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透北京3月26日 - 人民币兑美元 即期周四早盘小幅走贬，无视中间价创出一个月新高。交易员指出，早盘走贬主因月末临近，企业购汇需求明显上升，不过，在市场缺乏一致性方向预期背景下，短期汇价维持区间整理概率较大。
隔夜美元小幅回落，引导人民币中间价小升至2月26日以来的一个月新高。交易员称，早盘即期在中间价走高指引下一度跟随高开，但月末企业购汇需求很快占据上风，打压即期回吐早盘升幅。
“这几天走势很相似，一早中资大行结汇，打出一个空间，然后企业购汇盘来填补，但从整体结购汇情况看，净结汇是负的，说明企业的购汇意愿还是蛮强的。”某股份制银行交易员表示。
上周人民币即期在中资大行结汇盘的推动下，即期创出七年单周最大涨幅，本周市场波动则明显收窄，但震荡加剧。交易员认为，在目前点位附近，大行早盘结汇和随后企业购汇需求形成微妙平衡，这种走势还有可能维持一段时间，等待美元走出新的趋势。
北京时间11:37，人民币兑美元即期报6.2142元，上日收报6.2125元。今日人民币兑美元中间价 为6.1375元，上日中间价为6.1410元。
人民币汇率大幅贬值概率很小。中国国家外汇管理局综合司司长王允贵周四表示，今年1-2月中国跨境收支是净流入的，唱衰中国经济断言资本流出是没有数据支撑的。
全球汇市方面，美元修正性反弹势头在隔夜市场再度消退，周四盘初略跌，再度表明最近美元单边多头押注目前有所降温。美元指数自去年5月初到今年3月中旬大涨约25%，但在3月18日美联储发布声明至今已回落约2.7%。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.3645/6.3695，上日尾盘为6.3675。
北京时间11:37，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2143/6.2173元，上一交易日尾盘报6.2081元。
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完） (发稿 张金栋/李文科; 审校 曾祥进)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率