基金观点：三重风险笼罩美股，投资者或转投其他机会--霸菱资产管理

路透香港3月26日 - 霸菱资产管理发布的研究称，虽然美国今年经济表现仍然强劲，但有三重风险笼罩美国股市，可能导致美股失去上升动能，令投资者转投至其他投资机会。

其周四发表的研究指出，今年笼罩美国股市的三重风险，分别是美国联储局可能改变货币政策、美元升值及工资通胀。该行估计联储局将会在6月、7月或9月加息。

霸菱有关2014年表现最佳及最逊色资产类别的最新研究显示，指数挂钩金边债券是去年表现最佳的资产类别，为投资者带来21.4%的回报。至于北美股票市场表现强劲，继2013年上涨28.3%后，于2014年也录得19.6%的回报。

霸菱认为，是次研究继续显示，由于多元资产投资可以不受限制地随时抛售及买入各项资产类别，因此这投资方式仍不断受投资者青睐。其原因是，投资者希望获得目标回报的同时，亦寻求较单独投资于股票为低的波幅。

霸菱环球多元资产小组主管兼策略政策小组主席韦南斯（Marino Valensise）表示，将美国与欧洲及日本的情况相对比，可以清楚看到情况截然不同：美元走强，而欧元及日圆走软；美国收紧货币政策，而欧洲及日本则采取货币宽松措施。

＂我们认为，双方政策的分歧将会令企业盈利增长及市场估值趋于一致，欧洲及日本市场的估值将会由目前的温和水平上升至美国市场市盈率较高的水平。＂韦南斯称。

展望2015年，继美国股市多年来跑赢大市之后，霸菱认为投资者应该放眼于其他地区，物色其货币汇价较逊色但具竞争力，及央行采取刺激性货币政策的市场。霸菱认为日本市场可以带来上述机会。日本继续采取极其宽松的货币政策，量化宽松政策及企业管治的改善将会继续透过货币贬值刺激出口，为企业盈利能力带来支持。盈利增长预期约为12%，而企业自2014年年中以来多次向上修订盈利。

此外，欧洲的市况一直在发生迅速的变化，霸菱因此认为这地区拥有理想的投资机会。最新公布的货币供应数据令人鼓舞，其中，大多数货币供应指标均加快增长。从过往经验可见，这预计将会促进经济增长的改善。更具竞争力的货币亦有助于欧洲的出口表现。