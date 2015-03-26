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亚洲 | 2015年 3月 26日 星期四 12:35 BJT

《全球汇市》美元走疲，受美国数据欠佳冲击

欧元/日圆 微幅下跌，报130.90日圆，但仍远高于3月13日所及的21个月低位126.86。

商品货币未能抓住美元走软的机会，澳元、新西兰元和加元都略微下跌。

澳元兑美元 下跌0.3%，至0.7815美元，进一步脱离两个月高点0.7939。商品价格波动以及对中国经济放缓的担忧，都不利澳元。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0972 1.0969 +0.03 -9.30 1.2097

美元/日圆 119.12 119.48 -0.30 -0.47 119.68

欧元/日圆 130.70 131.06 -0.27 -9.73 144.78

美元/瑞郎 0.9594 0.9597 -0.03 -3.49 0.9941

英镑/美元 1.4877 1.4878 -0.01 -4.47 1.5573

美元/加元 1.2492 1.2514 -0.18 +7.52 1.1618

澳元/美元 0.7803 0.7842 -0.50 -4.47 0.8168

新西兰元/美元 0.7574 0.7604 -0.39 -2.86 0.7797

澳元/日圆 92.950 93.700 -0.80 -4.91 97.750

新西兰元/日圆 90.220 90.850 -0.69 -3.31 93.310

英镑/日圆 177.21 177.76 -0.31 -4.92 186.38

澳元/新西兰元 1.0296 1.0306 -0.10 -1.65 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 张明钧/许娜/刘秀红/陈宗琦；审校 孙茉莉/王颖/龚芳/王丽鑫)
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