中国债市动态：现券一二级联袂走弱，资金价格跌速放缓及地方债供给添忧

路透上海3月26日 - 中国银行间债市周四看空情绪升温，早盘现券收益率上行，进出口银行同时招标的三期新债定位亦偏高。因七天回购利率跌势放缓，令资金价格未来续降空间存疑，且地方政府债供给大增添忧。

进出口行上午招标了一年、五年和10年三期新债。其中10年品种中标收益率为4.3255%，较上日4.2572%的曲线估值高出近7个基点。

“10年国开债收益率到4%了，进出口行新债结果出来后又上了一些，期限长的需求尤其差，”上海一银行交易员称。

他解释说，现券走势可能和交易盘近期止损压力较大有关。在弱势未改情况下，公开市场逆回购利率持平未再续跌，二级市场主要资金价格跌势放缓，都增加现券收益率上行压力；而随着地方债发行工作的启动，后期债市供需情况不容乐观。

剩余期限近10年的国开行固息债150205券最新成交 在3.9750%，盘中最高摸至4%，上日尾盘为3.9450%。

江苏省财政厅发布通知组建2015年该省一般债券承销团，成员目标数量不少于20家。同时公布的首批一般债券发行规模为648亿元人民币，期限包括三年、五年、七年和10年。这是今年首家在中国债券信息网公布地方债发行信息的地方政府。

央行公开市场稍早进行的250亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率持平于3.55%。据此计算，本周公开市场将净投放资金100亿元，此前连续四周净回笼。

对于境外机构进入银行间市场规定将放宽新政，交易员认为，目前QFII和RQFII在银行间市场投资仅限于债券。投资范围的放大有望提高其参与活跃度。但因体量较小而影响料有限。同时这类机构有望循序渐进逐步做大规模，短期大举投入的可能性不大。

两位消息人士周三表示，银行间市场将对境外投资者进一步放开，包括QFII和RQFII，获准进入机构的投资额度将由此前的审批制转为备案制，可投资范围也将扩大至大额可转让存单（CD）、回购交易、利率互换等衍生品交易。