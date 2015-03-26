中国债市动态：现券一二级联袂走弱，资金价格跌速放缓及地方债供给添忧

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透上海3月26日 - 中国银行间债市周四看空情绪升温，早盘现券收益率上行，进出口银行同时招标的三期新债定位亦偏高。因七天回购利率跌势放缓，令资金价格未来续降空间存疑，且地方政府债供给大增添忧。
进出口行上午招标了一年、五年和10年三期新债。其中10年品种中标收益率为4.3255%，较上日4.2572%的曲线估值高出近7个基点。
“10年国开债收益率到4%了，进出口行新债结果出来后又上了一些，期限长的需求尤其差，”上海一银行交易员称。
他解释说，现券走势可能和交易盘近期止损压力较大有关。在弱势未改情况下，公开市场逆回购利率持平未再续跌，二级市场主要资金价格跌势放缓，都增加现券收益率上行压力；而随着地方债发行工作的启动，后期债市供需情况不容乐观。
剩余期限近10年的国开行固息债150205券最新成交 在3.9750%，盘中最高摸至4%，上日尾盘为3.9450%。
江苏省财政厅发布通知组建2015年该省一般债券承销团，成员目标数量不少于20家。同时公布的首批一般债券发行规模为648亿元人民币，期限包括三年、五年、七年和10年。这是今年首家在中国债券信息网公布地方债发行信息的地方政府。
央行公开市场稍早进行的250亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率持平于3.55%。据此计算，本周公开市场将净投放资金100亿元，此前连续四周净回笼。
对于境外机构进入银行间市场规定将放宽新政，交易员认为，目前QFII和RQFII在银行间市场投资仅限于债券。投资范围的放大有望提高其参与活跃度。但因体量较小而影响料有限。同时这类机构有望循序渐进逐步做大规模，短期大举投入的可能性不大。
两位消息人士周三表示，银行间市场将对境外投资者进一步放开，包括QFII和RQFII，获准进入机构的投资额度将由此前的审批制转为备案制，可投资范围也将扩大至大额可转让存单（CD）、回购交易、利率互换等衍生品交易。
早盘五年国债期货主力合约TF1506 收报97.68元，较上日结算价下跌0.23元，或0.23%；10年期国债期货主力合约T1509 收报96.63元，较上日结算价跌0.21元，或0.22%。(完) (发稿 吕雯瑾; 审校 李宏薇)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率