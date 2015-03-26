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亚洲 | 2015年 3月 26日 星期四 12:35 BJT

中国证券：3月底QFII额度净增24.26亿美元，富达基金获批增加8亿美元

路透上海3月26日 - 中国国家外汇管理局最新数据显示, 截至3月26日，已有267家QFII(合格境外机构投资者)合计获批721.49亿美元的投资额度，较上月底净增24.26亿美元。其中富达基金（香港）公司获批增加8亿美元。

3月麦盛资产管理（亚洲）有限公司和广发资产管理（香港）公司分别首次获批2亿美元QFII额度；台湾富邦证券投资信托股份公司、马来西国库控股公司分别获批增加5.5亿美元和2.5亿美元，麦格理银行获批增加4亿美元，台湾第一金证券投资信托公司获批增加0.5亿美元。

3月汇丰环球投资管理（香港）公司减少0.14亿美元；国泰君安资产管理（亚洲）公司减少0.1亿美元。

3月中国外管局还批准KKR新加坡公司、摩根资产管理（新加坡）公司等八家海外机构共计183亿元人民币合格境外机构投资者（RQFII）额度，其中德意志资产及财富管理投资公司成为首家获批RQFII额度的德国公司，获得60亿元RQFII额度。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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