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货币新闻 | 2015年 3月 26日 星期四 13:01 BJT

日本个股：丰田计划将设备更新成本削减一半，旨在全面提高效率

TNGA新平台所产车款特色为重心较低，驾驶操控性较佳，视线范围也有改善。

丰田表示，包括增加使用轻便制造设备的简化生产程序，将可帮助丰田减少投资新厂，与2008年相较约可减少40%。

丰田表示更换现有工厂的设备虽暂时需要增加投资，但未来投资将明显下降。

该公司预计2020年时旗下车款约有半数车种导入TNGA平台，将从新一代Prius车款加固底盘开始。(完) (编译 郑茵/李婷仪 审校 王丽鑫/王兴亚)
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