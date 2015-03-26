亚洲金融：印尼要求设亚投行总部受挫，改为力争主要管理职位

路透雅加达3月26日 - 印尼希望在中国主导的亚洲基础设施投资银行(亚投行，AIIB)中扮演要角，该国财长称，至少副行长的职位该保留给印尼。

注册资本达500亿美元的亚投行预料在今年年底前开始运营，目前已经吸引了包括英国、印度和新西兰在内的数十个国家加入。

在总统佐科-维多多(Joko Widodo)的带领下，印尼可能成为该银行的主要受益者之一，目前这个幅员辽阔的岛国正寻求大量资金在当地修建新的公路、港口和桥梁。

“我们正努力争取在亚投行获得一个领导职位...因为我们很可能成为亚投行的最大客户，”印尼财政部长Bambang Brodjonegoro在周三晚些时候对记者表示。

“在决定谁将是亚投行的东道主、管理职位安排、股东和投资项目等方面，我一直对中国进行游说。”

雅加达目前正和北京竞争，以寻求亚投行总部落户当地。

但中国财政部副部长史耀斌周三称，已经就亚投行总部落户北京达成协议。

亚投行多边临时秘书处秘书长金立群上周日表示，将有至少35个国家在3月31日的截止日期前加入亚投行。