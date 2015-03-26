亚洲金融：印尼要求设亚投行总部受挫，改为力争主要管理职位

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透雅加达3月26日 - 印尼希望在中国主导的亚洲基础设施投资银行(亚投行，AIIB)中扮演要角，该国财长称，至少副行长的职位该保留给印尼。
注册资本达500亿美元的亚投行预料在今年年底前开始运营，目前已经吸引了包括英国、印度和新西兰在内的数十个国家加入。
在总统佐科-维多多(Joko Widodo)的带领下，印尼可能成为该银行的主要受益者之一，目前这个幅员辽阔的岛国正寻求大量资金在当地修建新的公路、港口和桥梁。
“我们正努力争取在亚投行获得一个领导职位...因为我们很可能成为亚投行的最大客户，”印尼财政部长Bambang Brodjonegoro在周三晚些时候对记者表示。
“在决定谁将是亚投行的东道主、管理职位安排、股东和投资项目等方面，我一直对中国进行游说。”
雅加达目前正和北京竞争，以寻求亚投行总部落户当地。
但中国财政部副部长史耀斌周三称，已经就亚投行总部落户北京达成协议。
亚投行多边临时秘书处秘书长金立群上周日表示，将有至少35个国家在3月31日的截止日期前加入亚投行。
美国一直对中国持续上升的外交影响表示担忧，此前已就亚投行是否有足够高的管理标准以及对环境和社会的保护提出了疑问。(完) (编译 秦德兴; 审校 张明钧)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率