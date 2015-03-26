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亚洲 | 2015年 3月 26日 星期四 14:17 BJT

路透基点：中国水务集团六年期贷款规模提高至1亿美元--TRLPC

路透香港3月26日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，香港上市公司中国水务集团将六年期贷款规模从7,000万美元提高至1亿美元，此前八家银行组成的银团承诺贷款。

牵头行和簿记行为远东国际商业银行，承贷1,500万美元。韩亚银行北京分行为牵头行，承贷2,000万美元。

主办行中，Woori Global Markets Asia承贷1,400万美元，华南商业银行OBU和Luso International Bank各承贷1,100万美元。

安排行中，KDB Asia承贷1,000万美元，大丰银行承贷700万美元，高雄银行OBU和台中商业银行OBU各承贷600万美元。

消息人士称，这笔交易可能在下周签订。

贷款为分期偿还，支付最高费用190个基点，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码290个基点。

这笔贷款有两年宽限期，之后分九次每半年不等额偿还：第一至八次每次还款10%，第九次还款20%。

这笔交易还可以在第三年年底选择提前还款。如果选择提前还款，将在宽限期后每半年还款10%，到第三年年底时全部偿还。(完) (编译 王丽鑫；审校 杜明霞)
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