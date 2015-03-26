路透基点：中国水务集团六年期贷款规模提高至1亿美元--TRLPC

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透香港3月26日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，香港上市公司中国水务集团将六年期贷款规模从7,000万美元提高至1亿美元，此前八家银行组成的银团承诺贷款。
牵头行和簿记行为远东国际商业银行，承贷1,500万美元。韩亚银行北京分行为牵头行，承贷2,000万美元。
主办行中，Woori Global Markets Asia承贷1,400万美元，华南商业银行OBU和Luso International Bank各承贷1,100万美元。
安排行中，KDB Asia承贷1,000万美元，大丰银行承贷700万美元，高雄银行OBU和台中商业银行OBU各承贷600万美元。
消息人士称，这笔交易可能在下周签订。
贷款为分期偿还，支付最高费用190个基点，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码290个基点。
这笔贷款有两年宽限期，之后分九次每半年不等额偿还：第一至八次每次还款10%，第九次还款20%。
这笔交易还可以在第三年年底选择提前还款。如果选择提前还款，将在宽限期后每半年还款10%，到第三年年底时全部偿还。(完) (编译 王丽鑫；审校 杜明霞)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率