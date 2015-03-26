版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 26日 星期四 13:17 BJT

标题新闻：新加坡2月经季节调整后工业生产较前月增长4.1%；较上年同期下降3.6%

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.
欲浏览英文报导全文,请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐